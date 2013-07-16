汽车厂商在欧洲大打促销牌 现代汽车“买一送一”

路透巴黎/法兰克福7月14日(记者 Laurence Frost/Christiaan Hetzner) - 当Elie Chauvin驻足在现代汽车(005380.KS)位于法国南部尼姆的展厅时，他并没有买新车的计划，但离开时却以一辆车的价钱买了两辆汽车。

这是个十分优惠的报价：购买一辆现代ix35跨界多功能车，再付1欧元就可以得到一辆i10微型车。这进一步说明，欧洲是汽车买家的天堂，是汽车制造业者的梦魇。

63岁的Chauvin表示：“要不是因为这个价格，我现在是不会换车的。”

他的说法在路透看到的市场研究报告中得到了印证。5月份，在欧洲五大汽车市场中，民用市场的汽车品牌折扣比一年前跳增17%，达到平均每辆车2,518欧元。

欧洲汽车销量下滑正显露触底迹象，特别是当市场连续第六年缩水，并触及20年来的低点。但品牌和经销商之间的激烈竞争可能令产能过剩的汽车厂商毫无喘息之机。

除大众(VOWG_p.DE)和德国豪华车品牌外，几乎所有汽车厂商都在欧洲市场遭遇亏损。

菲亚特FIA.MI去年在欧洲亏损了7.04亿欧元，福特(F.N) 和通用汽车(GM.N)均为18亿美元，标致雪铁龙(PEUP.PA)录得了50亿欧元的净亏损。

出于对品牌形象的考虑，很多汽车制造商为掩饰其“跳楼价”通过把一些新车当作二手车销售或者在月底前以极为低廉的价格提供给租赁公司。

韩国现代等其他汽车厂商则通过大肆的广告宣传想出更富想象力的打折方式，以在欧洲获取更大的市场份额。

丰田汽车(7203.T)推出额外赠送价值最高5,000欧元的设备，例如合金轮毂、停车相机以及冷藏保温两用储物箱。

乐观情绪正在逐渐蔓延，汽车销量或许已经接近长期下滑走势的终点。

福特将Kuga SUV在西班牙的产量增加了10%，而大众汽车要求工人提前结束夏季假期，生产更多的高尔夫掀背车。

高盛分析师Stefan Burgstaller对投资者表示：“就欧洲供应商的传闻来看，欧洲汽车生产在第二季度触底，现在已经开始改善。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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