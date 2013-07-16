汽车厂商在欧洲大打促销牌 现代汽车“买一送一”

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
记者 Laurence Frost/Christiaan Hetzner
路透巴黎/法兰克福7月14日 - 当Elie Chauvin驻足在现代汽车 位于法国南部尼姆的展厅时，他并没有买新车的计划，但离开时却以一辆车的价钱买了两辆汽车。
这是个十分优惠的报价：购买一辆现代ix35跨界多功能车，再付1欧元就可以得到一辆i10微型车。这进一步说明，欧洲是汽车买家的天堂，是汽车制造业者的梦魇。
63岁的Chauvin表示：“要不是因为这个价格，我现在是不会换车的。”
他的说法在路透看到的市场研究报告中得到了印证。5月份，在欧洲五大汽车市场中，民用市场的汽车品牌折扣比一年前跳增17%，达到平均每辆车2,518欧元。
欧洲汽车销量下滑正显露触底迹象，特别是当市场连续第六年缩水，并触及20年来的低点。但品牌和经销商之间的激烈竞争可能令产能过剩的汽车厂商毫无喘息之机。
除大众 和德国豪华车品牌外，几乎所有汽车厂商都在欧洲市场遭遇亏损。
菲亚特 去年在欧洲亏损了7.04亿欧元，福特 和通用汽车 均为18亿美元，标致雪铁龙 录得了50亿欧元的净亏损。
出于对品牌形象的考虑，很多汽车制造商为掩饰其“跳楼价”通过把一些新车当作二手车销售或者在月底前以极为低廉的价格提供给租赁公司。
韩国现代等其他汽车厂商则通过大肆的广告宣传想出更富想象力的打折方式，以在欧洲获取更大的市场份额。
丰田汽车 推出额外赠送价值最高5,000欧元的设备，例如合金轮毂、停车相机以及冷藏保温两用储物箱。
乐观情绪正在逐渐蔓延，汽车销量或许已经接近长期下滑走势的终点。
福特将Kuga SUV在西班牙的产量增加了10%，而大众汽车要求工人提前结束夏季假期，生产更多的高尔夫掀背车。
高盛分析师Stefan Burgstaller对投资者表示：“就欧洲供应商的传闻来看，欧洲汽车生产在第二季度触底，现在已经开始改善。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别