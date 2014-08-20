焦点：欧洲银行监管当局层层严审 仔细检视银行数据

图中为欧洲央行总部大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦8月19日 - 欧洲银行业者已历经了有史以来最严格的财务强度测验，但多个监管机构严格的质量审查(quality assurance)程序及其采取的各项决议，都意味着他们还无法清楚了解实际情况。

欧洲央行已经耗费五个月的时间检视欧元区约130家大型银行的帐册，如今正就所蒐集到的资讯进行“质量审查”，之后才会对这些银行业者进行“压力测试”，以了解其应对新一波金融危机或衰退的能力。

银行业者须等到10月17日左右，才能取得欧洲央行公布结果，以及个别的筹资要求。届时欧洲银行业管理局(EBA)也将公布“压力测试”的结果，届时可一窥约125家欧盟重要银行业者体质强度是否足以应付未来危机。

银行业者在7月初时已经向所属监管机构递交内部模拟压力测试结果，部分银行业者认为他们已经拥有充分的资讯来厘清其是否需要更多资本。

不过官员们提出了一些重要问题，包括各银行对于债务的列帐方式并不一致，例如哪些债务应该被列为“存续”(going concern)，哪些债务应该被列为“灭失”(gone)，因此在达成任何结论之前，可能还有一段路要走。

EBA高阶官员Piers Haben表示，“我们预期银行就压力测试提交的资料将有所调整...和监管机构互动本来就是这样，银行业者可能有着乐观的看法，而监管机构则应该让一切清楚透明。没有人知道结果会是如何。”

**复审时间到**

欧洲央行11月4日接管银行业监管责任之前，为重建对欧元区银行业信心所进行的审查，是欧洲银行所进行过最大规模的评估。

其显着特征是取证审查(forensic review)，检视银行对资产估价及处理坏账的方法，每家相关银行提交多达307,000笔数据，占用数以千计的人力。

这样大的工作量很折磨人。消息人士称，支援人员工作到深夜，周末不能休息，还被禁止休假，5、6月份尤其严重，因为银行和审计人员要赶在截止日期前提交贷款数据。

不是所有人都认同这等付出。“付出和回报不成比例，”一名银行 业者称。“对我们来说，从资产质量审查(AQR)中获得的信息为零。”

欧洲央行现正在审核数据质量，84名工作人员投入到高强度的质量审核程序中。欧洲央行称，欧元区各国还有数百名工作人员进行质量审核。

三名消息人士称，在央行要求相关银行填写的巨大模版中，几乎每个银行都留有一些空白。重要数据缺失的话，央行会要求他们补充。

Bank of Ireland (BKIR.I)执行长Richie Boucher在发布银行半年报时称，“欧洲央行坚决要求的一个重要原则，是希望整个欧洲保持一致。”

两名消息人士称，一个问题是各国处理坏账的方法不一。欧洲央行拒绝对此置评，但表示正在努力确保各地一致。

**决策待定**

EBA正在伦敦金融区仔细研读压力测试初步提交的文件，以比较各国结果与国际标准，并保证全都采用了合理的研究方法。

Haben表示，至于各家银行在压力测试中是否有所保留，监管者要到快10月时才会做出判断。

Haben称，银行测试结果中可能出现问题的方面包括给未来收入设定上下限的方式，因为EBA的研究方法不允许银行假定能无限制地将升息压力转移给客户。

EBA还将与各监管者合作，以确保各家银行是根据当前资产负债表来预估未来获利，但披露信息中也会详述1月以来的重要调整，并一定程度上揭示这些变化在压力测试期间对银行的影响。

银行业目前正在享受结果发布前的宁静。德国商业银行(CBKG.DE)一位经理称，驻紮在办公室的测试审计人员已经离去。“只剩下我们为他们买的10台崭新咖啡机，”他称。(完)

(编译/审校 张明钧/王丽鑫/朱晓军/龚芳)

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