欧盟执委会延长国家援助银行业规定

* 欧盟执委会副主席阿尔穆尼亚称,因市况紧张才做出此一决定

* 宽松的规范旨在降低协助银行的难度

* 修改後的条文将自1月起生效

* 银行所支付的保证费用料将下滑0.2%

路透布鲁塞尔12月1日电---关於各国政府对陷入困境银行的纾困问题,欧盟监管者展延较为宽松的规定,使之可以在市场情势好转之前对这些银行伸出援手,而其做出此一决定的原因在於主权债务危机,以及从中衍生的银行融资问题.

新的指导原则将自1月1日起生效,这将让各国政府更容易对苦苦挣扎的银行业者提供援助;目前正值欧盟27国应对信用紧缩、资金短缺及主权债务危机之际.

欧盟执委会副主席阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)周四在一场记者会上表示,"我原本是要在本月结束这个危机方案."他并称这项规定先前已经展延12个月,到2011年年底止.

"但自从夏季以来,我已被迫改变心意,因主权债务市场更形紧张,而这些紧张情势已经传递至银行间市场,也影响到银行的融资状况."

这些规定是在2008年信贷危机期间推出,规范范围内的银行或是接受了注资,或是将贷款转移至所谓的坏帐银行.

欧盟执委会表示,部分修正後的条文显示,银行为旗下负债取得保证所需支付的费用,将反应这些负债的原生风险,而非反应一国的风险或市场的状况.

保证的平均费用为约1%,当中包含最低手续费0.4%.这适用於一至五年期债券,或七年期的附担保债券.

欧盟执委会表示,新的定价政策实行後,预料保证成本将下滑约0.2%,并称其预期银行业者将会扩大使用股票而非现金来向政府支付援助费用.

受惠於资本重整及其他援助的银行,仍需要进行重整以赢得监管批准,而大量使用国家保证的银行业者则需要展现其存活能力.

阿尔穆尼亚表示,他倾向将欧洲国家对银行业的协助集中起来,或共有化.

但欧元区财经首长周三决定让各国自行援助其银行,对於那些在体质羸弱到无力提供协助的国家的银行业者而言,这样的做法无助於提升对陷入困境金融机构的信心.

欧盟执委会数据显示,在2008年10月至2010年12月间,各国政府通过国家保证、资本重整、收购不良资产及流动性措施向金融产业注入1.6万亿(兆)欧元(2.15万亿美元)的资金,这相当於区内生产总值(GDP)的13%.(完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。