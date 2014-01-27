经合组织研究称欧洲银行业资本金缺口达840亿欧元--报道

路透法兰克福/巴黎1月25日 -据德国经济周刊报导称，经济合作暨发展组织(OECD)一份最新研究显示，欧洲银行业资本金缺口共计约为840亿欧元(1,150亿美元)。

该杂志在周一出版物的预览版中称，法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)资本缺口最大，达315亿欧元；德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)和德国商业银行(CBKG.DE)的缺口分别为190亿和77亿欧元。

金融监管当局一直致力于推动银行持有更多资本，以抵御潜在的金融风险。

尚不清楚OECD是否考虑了法国农业信贷集团旗下的上市实体Credit AgricoleS.A.，后者资本金情况比其母公司更差。法国农业信贷集团是由零售合作银行业者组成的非上市公司，法国央行将对其偿债比率(solvency ratio)进行监管。

杂志引述研究报告称，尽管计算缺口的方法不同，但OECD预计欧洲央行在今年晚些时候的审计及银行业压力测试中将可能得出同样结论。

路透在常规工作时间外尚未联系上OECD和法国农业信贷银行就此置评。德国商业银行及德意志银行拒绝发表评论。

德意志银行本月稍早表示，截至12月31日，该行普通股本核心一级资本充足率为9.7%，杠杆比率为3.1%。

法国农业信贷银行报告，截至去年9月30日，核心一级资本充足率为9.4%。德国商业银行同期的核心一级资本充足率为12.7%。

两家银行将分别于2月19日和2月13日公布第四季财报。(完)

(编译 朱晓军/王兴亚；审校 张明钧)

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