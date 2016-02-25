欧洲银行业管理局将展开新一轮压力测试

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦2月24日 - 欧洲银行业管理局(EBA)周三表示，将对欧盟银行业展开测试，考察在商品和地产价格重挫，使得经济萎缩的背景下，这些银行在交投淡静的债市中的融资能力。
EBA此次最新的健康检查结果将在第三季度公布，检查不会简单地给银行打上通过或不通过的标签。葡萄牙的银行不在此次接受测试的银行之列。
以往被判断为测试不合格的银行都被投资者认为需要增资，但分析师越来越怀疑这种测试到底有没有用。
此番测试将考察51家银行如何经受三年期间各种假设性冲击的考验。
监管机构还将首度要求银行给出一个数字，说明未来因行为不当可能被惩处的罚金，对其资本缓冲会有多少影响，但该数额不会在测试结果中公布。(完)
(编译 孙国玉；审校 陈宗琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。