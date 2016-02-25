欧洲银行业管理局将展开新一轮压力测试

路透伦敦2月24日 - 欧洲银行业管理局(EBA)周三表示，将对欧盟银行业展开测试，考察在商品和地产价格重挫，使得经济萎缩的背景下，这些银行在交投淡静的债市中的融资能力。

EBA此次最新的健康检查结果将在第三季度公布，检查不会简单地给银行打上通过或不通过的标签。葡萄牙的银行不在此次接受测试的银行之列。

以往被判断为测试不合格的银行都被投资者认为需要增资，但分析师越来越怀疑这种测试到底有没有用。

此番测试将考察51家银行如何经受三年期间各种假设性冲击的考验。

监管机构还将首度要求银行给出一个数字，说明未来因行为不当可能被惩处的罚金，对其资本缓冲会有多少影响，但该数额不会在测试结果中公布。(完)