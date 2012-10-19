欧洲在迈向建立单一银行业监管机构方面取得进展

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 欧盟领导人同意在今年年底前完成法律框架
* 欧洲央行领导的监管机构将负责监管欧元区全部6,000家银行
* 多数日常监督工作将委托给各国机构承担--法国消息人士
路透布鲁塞尔10月18日电---法国政府消息人士表示,欧盟领导人达成协议,在朝向建立欧元区单一银行业监管机构前进了一大步.根据该协议,欧元区救援基金可能於明年开始对受困银行进行资本重组.
该消息人士在欧盟峰会告诉记者,到2014年,欧元区所有6,000家银行都将受欧洲央行监管,但多数日常管理将委托给各国机构.
国际货币基金组织(IMF)和市场分析师认为,创建有效的银行联盟是克服欧债危机的关键步骤.上述协议的签署只是建立银行业联盟的第一步.
该法国消息人士表示,该协议意味着欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)最早可能於2013年第一季向受困银行注入资金,但一位德国消息人士则认为这种"可能性渺茫".
这位德国政府消息人士表示,欧洲央行将负责监管具有系统重要性的银行,如有必要也会监管其他银行,强调ESM直接向银行注资只会在跨境银行监管已落实到位的前提下发生.
欧洲央行(ECB)何时有效地成为欧洲银行业监管机构这一问题十分重要,因为这将放行欧元区援助基金对受困银行直接进行资本重组,而不增添政府债务负担.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,这对"打破国家和银行间的恶性循环"至为关键.
上述法国消息人士在夜间举办的新闻发布会上表示,法律框架将於今年年底前完成,这样欧洲央行可以从2013年1月1日起开始实施监管安排.
"整个银行监管机制将在2014年1月1日成为现实,该机制将实际负责6,000家银行的监管,"他称.
这项协议仍有待官方确认.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
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