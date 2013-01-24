欧洲金融: 主要银行9月将面临ECB和EBA的联合压力测试--消息

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透维也纳/伦敦1月23日 - 消息人士对路透表示,欧洲央行(ECB)和欧洲银行业管理局(EBA)计划,9月对欧洲主要银行进行联合压力测试.
奥地利金融市场监管机构FMA周三表示,EBA计划今年进行压力测试,即使ECB准备从2014年起承担起对主要银行的监督责任.
消息人士称,ECB在承担对欧元区银行的监督权之前,将(在压力测试中)扮演更加重要的角色.EBA上次进行压力测试时,ECB曾参与幕后工作.
"优先选项是EBA和ECB一起进行压力测试,而不是分别进行两个不同的测试,后者有损声誉."一位央行消息人士说.
他还表示,压力测试"可能在9月进行".其他消息人事亦表示,预计压力测试将在9月举行,不过日期尚未最终确定.(完)
(编译 杜明霞; 审校 艾茂林)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选