欧洲金融: 主要银行9月将面临ECB和EBA的联合压力测试--消息

路透维也纳/伦敦1月23日 - 消息人士对路透表示,欧洲央行(ECB)和欧洲银行业管理局(EBA)计划,9月对欧洲主要银行进行联合压力测试.

奥地利金融市场监管机构FMA周三表示,EBA计划今年进行压力测试,即使ECB准备从2014年起承担起对主要银行的监督责任.

消息人士称,ECB在承担对欧元区银行的监督权之前,将(在压力测试中)扮演更加重要的角色.EBA上次进行压力测试时,ECB曾参与幕后工作.

"优先选项是EBA和ECB一起进行压力测试,而不是分别进行两个不同的测试,后者有损声誉."一位央行消息人士说.

他还表示,压力测试"可能在9月进行".其他消息人事亦表示,预计压力测试将在9月举行,不过日期尚未最终确定.(完)