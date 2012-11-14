欧洲银行业联盟协商过程分歧重重

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透布鲁塞尔11月13日电---欧洲在银行监管新机制上的分歧,盖过了欧盟财长周二为达成改革协议做出的最新努力.
若能建成银行业联盟,将为建立更广泛的经济联盟奠定基石.
欧盟财长与官员会聚布鲁塞尔,试图推进一些争议问题上的磋商,例如欧洲央行跨境监管权的管辖范围,这是银行业联盟的第一步.
在与德国财长朔伊布勒主持的新闻发布会上,法国财长莫斯可维西称,或许很快就能达成协议.
他说道:"为了再过几周达成最後协议,相关工作还在继续,但德法两国旨在达成同样的目标,同样的时间表,同样的方法."
其他国家官员讲话则展现出不同的情况.
瑞典认为,没有一种能被普遍接受的方式,来允许非欧元国家在平等基础上参与该计划,这是该计划的根本性缺陷.瑞典指出,要建立这一体系,可能需要艰难修改欧盟法律.
奥地利财长抱有同样担忧,他认为,有意参与该计划的非欧元国家,需得到与欧元国家一视同仁的对待.实现这一点存在困难,因为拥有银行监管权的欧洲央行只对欧元区负责.
欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)称,尽管欧盟条约未来有可能修改,但目前不在讨论之列.巴尼尔负责设计新监管法律,并协商执行办法.
他还设法淡化有关框架协议达成时间会推迟到明年的传言,称"我认为虽然存在困难,但12月有可能达成协议."欧盟领导人6月建议达成协议的目标时间是年底.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
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