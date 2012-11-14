欧洲银行业联盟协商过程分歧重重

路透布鲁塞尔11月13日电---欧洲在银行监管新机制上的分歧,盖过了欧盟财长周二为达成改革协议做出的最新努力.

若能建成银行业联盟,将为建立更广泛的经济联盟奠定基石.

欧盟财长与官员会聚布鲁塞尔,试图推进一些争议问题上的磋商,例如欧洲央行跨境监管权的管辖范围,这是银行业联盟的第一步.

在与德国财长朔伊布勒主持的新闻发布会上,法国财长莫斯可维西称,或许很快就能达成协议.

他说道:"为了再过几周达成最後协议,相关工作还在继续,但德法两国旨在达成同样的目标,同样的时间表,同样的方法."

其他国家官员讲话则展现出不同的情况.

瑞典认为,没有一种能被普遍接受的方式,来允许非欧元国家在平等基础上参与该计划,这是该计划的根本性缺陷.瑞典指出,要建立这一体系,可能需要艰难修改欧盟法律.

奥地利财长抱有同样担忧,他认为,有意参与该计划的非欧元国家,需得到与欧元国家一视同仁的对待.实现这一点存在困难,因为拥有银行监管权的欧洲央行只对欧元区负责.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)称,尽管欧盟条约未来有可能修改,但目前不在讨论之列.巴尼尔负责设计新监管法律,并协商执行办法.

他还设法淡化有关框架协议达成时间会推迟到明年的传言,称"我认为虽然存在困难,但12月有可能达成协议."欧盟领导人6月建议达成协议的目标时间是年底.(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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