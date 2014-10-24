欧洲银行业压力测试结果周日对外公布 银行面临关键时刻

路透伦敦/法兰克福10月23日 - 欧元区130家最大银行周四收到欧洲央行(ECB)对其财务状况的最终裁定。欧洲央行此前进行的评估，旨在打消外界对银行业体质的疑虑。

在中午左右收到测试结果之前，多数银行就已非常清楚自己在这项测试中的表现情况，因最近几周他们已经从欧洲央行手中获得“部分和初步”数据。但最终数据周三晚些时候才获得高层监管者和监督者的认同。

最终结果要到周日1100GMT才会对外公开，欧洲央行要求银行业者不要提前披露。

但德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长暨德国BdB民间部门银行业协会总裁Juergen Fitschen给出了一些暗示，他说，测试结果可能显示德国银行业者都很健康。

“周日听到最终结果时，或许会听到所有德国银行业者都通过了压力测试，”他在柏林参加一场活动时对路透表示。

路透周四下午报导称，希腊Alpha Bank (ACBr.AT)通过测试，彭博称爱尔兰的AIB (ALBK.I)、Bank of Ireland(BKIR.I)及Ulster Bank也已过关，但Permanent TSBIPM.I没有通过。

测试结果公布后，数月来的不确定性也将随之尘埃落定，市场将不再纠结银行将不得不采取什么措施，证明能够自己能够承受又一次经济风暴的洗礼。

市场预期不会有什么意外，此前对于银行测试结果已有一些报导，包括西班牙埃菲通讯社周二点名11家银行没有通过测试。该消息短暂引起欧元波动。

欧洲央行的评估依据是银行2013年底的财务状况。

欧洲央行称，自2013年中期以来，银行业资产负债表已经增加近2,030亿欧元(2,570亿美元)，意味着一些没有通过的银行可能已经筹资，以弥补资本不足。

不过测试结果仍会受到密切关注。(完)

(编译 李爽/王丽鑫；审校 张涛/郑茵)

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