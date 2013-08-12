欧洲金融：2012年欧洲各银行共裁撤5,500家分支

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦8月11日 - 欧盟境内各银行去年裁撤5,500家分支，相当于总数量的2.5%，银行分支现有数量比2008年金融危机时减少2万家。
根据路透对欧洲央行统计数据的分析，2011年银行分支裁撤数量为7,200家。
欧洲各银行纷纷关闭分支，以努力削减运营成本并改善获利状况。消费者使用网上和电话银行服务加剧了这一趋势。
该数据显示，截至2012年底的四年，欧盟各银行已裁撤8%的分支，即218,687家。
去年大幅裁撤银行分支行动主要包括欧元区二线国家。
希腊是2012年银行分支削减最严重的国家之一，削减了5.7%的银行分支，因地方银行合并导致219家银行分支关门。这一趋势料将持续至2013年。
欧洲央行数据显示，英国各银行的分支数量仍持平于11,870家。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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