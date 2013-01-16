欧洲银行业者欲提前偿还ECB贷款 以表明自身融资能力

* 银行业者可自1月底起偿还长期再融资操作(LTRO)资金

* 法国巴黎银行、德国商业银行及西班牙国际银行将率先还款

* 其他银行业者可能跟进以"展现实力"

* 多位分析师称,今年初归还的金额约在800-3,000欧元之间

撰稿/Steve Slater

路透伦敦1月15日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)、德国商业银行(CBKG.DE)和西班牙国际银行(SAN.MC)均希望偿还欧洲央行(ECB)的紧急贷款,从而和体质较弱的同行区别开来,而希望偿还贷款的银行名单还在拉长.

去年为缓解融资危机,ECB释出1万亿(兆)欧元贷款,而银行家和分析师预计,未来几个月欧洲银行业者大概会偿还约2,000亿欧元或更多的贷款.

银行业者使用这些贷款的时间可以有三年,但许多银行认为已经不需要所谓的长期再融资操作(long-term refinancing operations, LTRO)贷款作为保险,且提前还款还可以降低自己的融资成本.

对于那些急于给予投资者和评级机构留下好印象,并将自己从现金短绌的同行中区隔开来的银行而言,提前还款无异于取得荣誉证明.

巴克莱驻伦敦的固定收益分析师Giuseppe Maraffino表示,"我们认为大型银行可以退出LTRO计划,从而向外界传递出他们有能力在市场上而非通过ECB融资的能力."

他说道,多数大型银行流动性充足,且一些银行借入资金仅是防患未然.

ECB曾两度进行LTRO操作,为那些融资成本大增的西班牙及意大利银行业者提供保命资金,因而获得好评.

银行可从1月30日开始按每周分期付款方式,部分或全部偿还首批4,890亿欧元资金,从2月27日起可开始偿还剩余的5,290亿欧元.

德国商业银行是唯一一家已经公开其将于本季偿还100亿欧元计画的银行,这笔资金是该行在第一批救助时获得的.

行业消息人士和分析师称,法国巴黎银行、兴业银行(SOGN.PA)、农业信贷银行(CAGR.PA)和德国德意志银行(DBKGn.DE)均正在考虑偿还部分资金.

他们表示,西班牙国际银行、西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)、Caixabank(CABK.MC)、英国汇丰(HSBA.L)、莱斯银行集团(LLOY.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)、以及意大利Intesa Sanpaolo(ISP.MI)和裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)也在权衡此事.

**还款额达到2,000亿欧元…或更多?**

路透上周走访的25家货币市场交易商中,有13家预测银行很快将总计还款至少1,000亿欧元,其中四家认为还款规模会超过2,000亿欧元.

惠誉的欧洲、中东和非洲(EMEA)金融机构联合主管James Longsdon表示,贷款中的多达三分之一今年可能被还清.

巴克莱的分析师预计,6月之前银行将还掉2,000亿欧元贷款,其中法国银行占800亿欧元,西班牙银行占300亿欧元,德国与比利时的银行分别占250亿与150亿欧元.巴克莱说,意大利的银行可能还贷400亿欧元,但可能要等到意大利2月底的选举之后.

银行人士称,就算银行对欧洲央行的还款达到2,000亿欧元,银行体系内的闲置资金也不会降到足以推高公开市场借款成本的程度.

根据路透计算,欧元区银行业者手头的"超额流动性"约有6,000亿欧元,分析师说,只有这个数量降到2,000亿欧元以下,货币市场利率才会作出反应.(完)

(编译 田建华/王翔琼/隋芬; 审校 张明钧/杜明霞)

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