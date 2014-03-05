路透专访：欧元区银行可能被迫在体质检查结果公布前披露资产负债表缺口--EBA主席

路透米兰3月4日 - 欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚周二表示，欧元区银行业可能不得不在10月行业体质检查结果公布前，披露检查过程中发现的任何重大的资产负债表缺口。

恩瑞亚淡化了检查结果会在官方公布前泄露的担忧。EBA将帮助欧洲央行(ECB)监管128家银行。

银行业人士和各国监管机构私下表示，担心在10月结果出炉前，有关银行业在体质检查中表现的细枝末节会被泄露，从而影响投资决定。

“体质检查非常复杂，不过只有遵守机密协议的少数几位官员负责。我认为不会存在(泄露)问题，”恩瑞亚接受路透采访时称。

资产质量检查信息预计将在7月首次公布，而压力测试要在几个月后才会完成。ECB准备等所有检查结果都出来后，一口气在10月公布。

恩瑞亚表示，不管怎样，如果ECB发现诸如贷款损失拨备不足等重大缺陷，可能会要求银行业采取行动，并在10月前告知投资者。

“如果检查员在检查银行资产时发现，某家银行给资产分类不当或是拨备不足，就可以要求这家银行将此信息加入其财务声明和市场公告中，”他称。

此外，对于意大利媒体指责EBA要求银行业在困难时期增加资本，从而迫使其减少放贷，恩瑞亚予以回击。

“有证据表明，对增加新资本抵触较大的银行正是那些不太愿意放贷的银行。”

意大利央行总裁维斯科上周向媒体表示，央行正在研究帮助银行业的方法，包括为那些一同出脱问题债务的银行提供公开担保。这一建议受到恩瑞亚的欢迎。

“意大利当局应该遵循何种指引，这不是由我说了算，但维斯科的想法似乎有用，”恩瑞亚称。