至少11家银行无法通过欧洲央行压力测试--埃菲通讯社

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透马德里10月22日 - 西班牙埃菲通讯社(Efe)引述数名未具名金融消息人士报导，至少有分属六个欧洲国家的11家银行，将无法通过本周末的欧洲金融业压力测试。
欧洲央行对130家银行的压力测试结果预定周日公布。
报导称，四家希腊银行、三家意大利银行、及两家奥地利银行名列不及格的初步名单上。报导并未提出这些银行必须增加多少资本，并表示不及格的银行家数仍有可能异动。
欧元因这篇报导而下跌。尚无法取得欧洲央行评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。