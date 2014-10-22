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国际财经 | 2014年 10月 22日 星期三 18:04 BJT

至少11家银行无法通过欧洲央行压力测试--埃菲通讯社

路透马德里10月22日 - 西班牙埃菲通讯社(Efe)引述数名未具名金融消息人士报导，至少有分属六个欧洲国家的11家银行，将无法通过本周末的欧洲金融业压力测试。

欧洲央行对130家银行的压力测试结果预定周日公布。

报导称，四家希腊银行、三家意大利银行、及两家奥地利银行名列不及格的初步名单上。报导并未提出这些银行必须增加多少资本，并表示不及格的银行家数仍有可能异动。

欧元因这篇报导而下跌。尚无法取得欧洲央行评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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