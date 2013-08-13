欧洲金融：欧盟资本比率规定漏洞让银行业者大买美国地方政府债

**未披露的曝险**

目前，欧盟的银行还有选择。

欧洲最大银行汇丰控股 通过旗下North America Holdings持有约8亿美元美国地方政府债券。消息人士称，汇丰控股采用的是内部模式，而非标准方式。

截止6月底，西班牙国际银行 持有约20亿美元的美国州和地方政府债券。该银行拒绝对如何处理持仓进行置评。一名发言人称，到6月30日止，该投资组合的加权平均潜在信贷风险评级为AA，令其成为投资者可购入的最安全证券之一。

截止3月31日，西班牙对外银行(BBVA) 持有约14亿美元的美国州和政府分支债券。一位发言人称，该持仓的“很大一部分”属于地方政府债券，但不能透露具体数字或其他持仓构成。

“在持有的地方政府债券中有三分之一是AAA评级，全部债券中有一半的评级介于AA+和AA-之间，”他补充道，“我们对于这一持仓感觉良好。”

这三家银行的持仓情况已经报告给美国监管当局，只有所持美国资产在5亿美元以上的银行才需要报告。其他银行未公布持仓情况。

欧洲银行业者的总体曝险情况尚不清楚。德国金融监管局7月29日称该国银行和保险公司持有价值185亿欧元的美国地方政府债券。知情人士向路透表示，意大利的银行持有价值约8亿欧元的该类债券。

法国金融监督机构ACP的发言人称，法国银行“在底特律市的曝险不大，在其他美国地方政府债券上的曝险也非常有限”。瑞士、英国和西班牙的监管者拒绝披露其银行曝险情况，也未说明是否因底特律市破产而担心该问题。

一位欧洲资深信贷交易商称，购买美国和国际地方政府债券的主力并非银行，而是投资者，因为他们受到高额回报和相对低风险的吸引。

欧盟银行业管理局(EBA)在2012年进行最新的银行资本仓位审查时，并未考虑美国地方政府债券的违约风险，因为该次审查主要聚焦于欧元区债务危机。在2011年的压力测试中，美国地方政府债券和其他主权债务以同样方式处理。

底特律市的财政问题拉响了持有地方政府债券的警报，但某种程度上它仍属于个案。

一些担忧其银行可能蒙受损失的欧洲投资者可能会对此感到安慰。但是，对于比利时和法国的纳税人而言为时已晚，他们将为底特律市破产给国有金融集团Dexia造成的损失买单。(完) (编译 张铭钧/朱晓军；审校 王洋/徐文焰)