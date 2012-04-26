欧洲银行第一季获利反弹 区内经济仍难言乐观

路透伦敦/马德里4月26日电---欧洲主要银行周四发布的季报显现欧元区债务危机带来的伤痕,在西班牙地产投资上巨亏,而且尽管投行业务提前反弹,但市况疲弱可能损及年内余下时间的表现.

西班牙国际银行(Santander)(SAN.MC)第一季净利减少24%,因为提计31亿欧元的贷款违约拨备,西班牙地产市场崩盘的影响,因为经济衰退与近25%的失业率而更加沉重.

虽然巴克莱(Barclays)(BARC.L)和德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)的投资银行收入从去年底的低潮中强劲反弹,但病恹恹的欧元区经济仍是投行业务的一大负累.

巴克莱第一季获利增长22%,优於市场预期,因旗下投资银行营收强劲反弹且不良贷款下降,抵销了不当保险销售的补偿增加所带来的影响.

尽管不良贷款损失较上年同期下降了16%,但巴克莱仍警告称情势依然艰难.

"环境仍具挑战性且不稳定,"巴克莱执行长Bob Diamond称,"全球经济成长仍然缓慢.发达经济体仍维持零利率政策.这不是一个强劲的环境."

他亦对其他银行有关4月市场活动放缓的言论抱有同感.他说,"大多数人认为,与前三个月相比,4月的表现有些迟缓."

德意志银行在企业银行和证券业务方面的营收为62亿欧元,较第四季增长逾80%,但较上年同期下滑8%.

德意志银行第一季税前利润降至19亿欧元(25亿美元),受交易活动趋疲和一次性费用的影响,低於分析师预期.

"在这样的背景下,金融市场仍旧审慎,投资人风险胃纳明显降低,"德意志银行执行长Josef Ackermann说.

德意志银行的获利受到诉讼案件以及对制药商Actavis投资的减记所冲击.

第一季通常是投资银行最强劲的季度,且可能为全年表现定调,但今年的反弹情况因欧洲央行大规模流动性操作而遭夸大,分析师指出,注资效益已在消退的迹象可能让人担忧.

美国银行业和瑞士信贷CSGN.VX均已指出,第一季强劲的表现在4月时放缓.

欧元区最大的银行--西班牙国际银行第一季获利降至16亿欧元,3月底时坏帐率升至3.98%.该行在西班牙和葡萄牙的业务获利下滑,两国均为高债务和预算赤字所苦,巴西业务的获利亦下滑,因信贷损失升高.西班牙国际银行有超过四分之一的获利来自巴西业务.

巴克莱额外拨出3亿英镑,作为不当保险销售的补偿.巴克莱表示需提高去年提出的10亿英镑拨备,因过去两个月申请赔偿的客户大增.(完)

--编译/审校 沈以文/兰秀娟/王冠中/隋芬/田建华

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