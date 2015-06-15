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市场报道 | 2015年 6月 15日 星期一 15:20 BJT

欧洲金融：欧洲监管当局警告，希腊银行业者偿付能力可能有变--报载

路透法兰克福6月15日 - 欧洲单一清算委员会(Single Resolution Board,SRB)主席Elke Koenig周一对德国商报表示，如果希腊发生债务违约，希腊银行业者的偿付能力可能有变。

“欧洲央行已经评定，希腊银行业者有偿付能力，”Koenig说，“如果希腊破产，(希腊银行业者偿付能力)可能出现变化。”

欧洲单一清算委员会将很快接手监管欧元区陷入困境银行关闭事宜的职责。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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