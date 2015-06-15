欧洲金融：欧洲监管当局警告，希腊银行业者偿付能力可能有变--报载

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透法兰克福6月15日 - 欧洲单一清算委员会(Single Resolution Board,SRB)主席Elke Koenig周一对德国商报表示，如果希腊发生债务违约，希腊银行业者的偿付能力可能有变。
“欧洲央行已经评定，希腊银行业者有偿付能力，”Koenig说，“如果希腊破产，(希腊银行业者偿付能力)可能出现变化。”
欧洲单一清算委员会将很快接手监管欧元区陷入困境银行关闭事宜的职责。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)大宗商品市场交易商持仓相关图表： http://graphics.thomsonreuters.com/11/02/cftc.html (完) (编译 张若琪 审校 张涛)