欧洲金融：银行业者将公布财报，但资产审查和法律成本令业绩蒙阴

“问题在于，筹集的资金可能被用于支付...某个国家或其它国家，最有可能是美国政府开出的罚单，”Hampstead Capital的对冲基金经理Lex van Dam称。

上周，葡萄牙最大上市银行--圣灵银行(BES) 的消息在市场掀起轩然大波，突显出投资者对欧元区的信心仍是如此脆弱。

欲浏览欧洲银行业2014年融资图表，请点击：link.reuters.com/bes42w

**营收增长乏力**

与此同时，营收增长低迷，投资银行业营收料将连续第四个季度表现疲弱，同时监管部门要求银行业者对杠杆比率和风险加权等问题保持警惕。

法国巴黎银行因违反制裁规定而被美国当局处以90亿美元罚金后，部分银行业者或许会额外拨备一笔资金以应对未来可能出现的罚单。