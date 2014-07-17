欧洲金融：银行业者将公布财报，但资产审查和法律成本令业绩蒙阴

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
“问题在于，筹集的资金可能被用于支付...某个国家或其它国家，最有可能是美国政府开出的罚单，”Hampstead Capital的对冲基金经理Lex van Dam称。
上周，葡萄牙最大上市银行--圣灵银行(BES) 的消息在市场掀起轩然大波，突显出投资者对欧元区的信心仍是如此脆弱。
欲浏览欧洲银行业2014年融资图表，请点击：link.reuters.com/bes42w
**营收增长乏力**
与此同时，营收增长低迷，投资银行业营收料将连续第四个季度表现疲弱，同时监管部门要求银行业者对杠杆比率和风险加权等问题保持警惕。
法国巴黎银行因违反制裁规定而被美国当局处以90亿美元罚金后，部分银行业者或许会额外拨备一笔资金以应对未来可能出现的罚单。
摩根大通分析师称，全球投行营收可能会较上年同期下降8%，较第一季减少13%。花旗 、摩根大通 和高盛 的投行营收较上年同期平均下滑了10%。(完) (编译 杜明霞/许娜；审校 田建华/高琦)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选