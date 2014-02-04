欧系银行对新兴市场放款逾3万亿美元 风险不容小觑

路透伦敦2月3日 -欧洲银行业者对新兴市场的放款金额已逾3万亿美元，是美国银行业者的四倍以上；因此如果土耳其、巴西、印度、南非等国的金融市场动荡加剧，将使欧系银行的风险升高。

多位分析师指出，其中以西班牙对外银行(BBVA)、ErsteBank、汇丰(HSBC)、西班牙桑坦德银行、渣打和意大利裕信银行(UniCredit)面临的风险最严重。

但其曝险可能给整体行业都带来麻烦。为找出银行业的弱点，恢复投资者信心，欧洲央行将对欧元区的银行进行一项更严格的体质检验。

“我们认为新兴市场冲击是2014年真值得担忧的事。”德意志银行分析师MattSpick称。“当汇率(剧烈波动)加上营收放缓、坏帐上升，曝险较高的银行威胁将加重。”

德意志银行分析师表示，曝险最高的六家欧系银行在新兴市场的曝险超过1.7万亿美元。但德意志银行并未指名道姓是哪六家的曝险最大。(完)

(编译 张若琪 审校 张明钧)

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