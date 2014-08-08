一些欧系银行试图打破制裁封锁 以再融资方式维护在俄业务

2014年8月6日在奥地利拍到的Bank Austria标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透伦敦8月7日 - 制裁冻结了俄罗斯获得国际贷款的渠道，面对这种情况，少数欧系银行试图对目前已经放给俄罗斯大企业的贷款提供再融资，以保护自身业务。

他们面临艰巨的工作。为惩罚俄罗斯政府支持乌克兰叛军，美国和欧盟已经把该国国有银行和大型能源企业拒在资本市场门外，这种做法在冷战后实属罕见，意味着企业即便没有上制裁黑名单，也难从国外市场获得大笔贷款。

尽管如此，Raffeisen(RBIV.VI)和意大利裕信(UniCredit)(CRDI.MI)等银行还是尝试对现有债务提供再融资，以维持客户关系，从而保持在俄罗斯的庞大业务规模。

意大利裕信银行(UniCredit)中东欧分支Bank Austria本周称，预计俄罗斯业务仍将取得强劲利润。

“要想不违反规定，肯定很复杂，要付出巨大努力，但我认为，对于制裁规定的任何要求，我们都将极度严格地遵守，这是我们的做事方式和企业文化，”财务长Francesco Giordano称。

以荷兰国际集团(ING)ING.AS和德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)牵头的银行业者正在安排为俄罗斯钢铁企业Evraz(EVRE.L)提供多达9亿美元的银团贷款。这些银行表示，希望本周就能签订，不过要完成交易还得跨越重重障碍。

“我想应可完成交易，只是目前比较困难。大家对新制裁还有许多疑问，”一位银行家告诉汤森路透旗下Loan Pricing Corp(LPC)。

该笔为Evraz出口业务再融资的贷款起初在5月启动，当时西方才刚开始要对俄罗斯实施制裁，但制裁的力度到上个月才升高。

德意志银行和ING均不愿置评。Evraz则未回应置评的要求。

**坚持不懈**

英国、美国和日本的银行业者都不希望卷入俄罗斯企业联贷相关的法律纷争：俄罗斯和西方间的经济战已造成一场官僚式的噩梦，迫使银行对经由其俄罗斯附属公司的每一笔付款都得仔细把关，以确保符合规定。

然而部分欧洲的银行家仍坚持不懈，试图说服个别的银行信贷委员会放行贷款，以协助他们的客户进行再融资。

“我们可能会研究和未受制裁的企业进行交易。”另一位欧系银行的银行家告诉汤森路透LPC。“但是否会有进一步制裁，变数仍大，因此造成很大的问题。”

制裁的不确定性从俄罗斯联贷市场规模的萎缩可见一斑，去年市场还有472亿美元的规模，但自爆发俄乌危机以来已见枯竭。3月以来仅签定两笔企业贷款；一笔是俄罗斯铁矿石公司Metalloinvest的11.5亿美元出口预贷，一笔是碳酸钾生产商Uralkali的4.50亿美元无担保贷款。

主导这两笔贷款交易银团的都是欧系银行。

最近，俄罗斯油气公司Slavneft在7月授权奥地利Raiffeisen Bank International(RBI)担任一笔5亿美元无担保银团贷款的联席协调人，这笔贷款尚待签约。

RBI表示将遵守其俄罗斯企业的承诺。据估计RBI是对俄曝险最多的银行，当地营收占该集团资产8%。

“RBI乐于在优质客户面临艰困时给予支持，当然我们会完全遵守所有规定的。”

**复杂的合规问题**

银行规避俄罗斯的业务，并非完全因为即将遇到的繁文缛节令人头痛，也是由于最近美国当局以违反制裁伊朗禁令对法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)开出89亿美元添加罚单，让银行业噤若寒蝉。

美英两国的银行业者对此特别谨慎，因其在俄罗斯网点较少，且本国有关制裁的法律规定更为严格。

“从法律的角度而言，美国和英国的经营者、银行及其他企业，将会特别小心，”伦敦Devereux Chambers侧重金融服务行业的律师Jonathan Fisher说。

英国一位银行人士说，美国和欧洲的做法不一致，让问题更加复杂。

“我们在研究甚么可以、甚么又是不可以，简直是进退两难，”他说。“老实说，我希望决策者可以更明确指出制裁会向什么方向发展。”

面对这样的态度，一些想通过发债筹资数以亿美元计的企业，或许会在寻求银团贷款的同时，也尝试其他选择。

俄罗斯第二大油企Lukoil (LKOH.MM)周四说，该公司可能在秋季发行一笔国际债券。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪/李婷仪 审校 郑茵/张荻)

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