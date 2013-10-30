欧洲四家银行为丑闻付出沉重代价

* 监管机构因利率操纵丑闻重罚荷兰合作银行

* 荷兰部长抨击“无耻的欺诈”

* 德意志银行和莱斯银行集团获利因法律费用拨备而受创

* 瑞银集团被迫准备额外资金，应对诉讼费用

路透阿姆斯特丹/苏黎世10月29日 -欧洲四家银行周二为丑闻付出沉重代价，荷兰合作银行(Rabobank)被罚款10亿美元，其它三家大银行则为潜在巨额法律成本拨备资金。

荷兰合作银行表示，由于30名员工卷入与操纵利率相关的“不当行为”，将向美国、英国和荷兰监管机构支付7.74亿欧元。

执行长PietMoerland辞职，成为第二名辞职的涉嫌利率操纵丑闻银行的执行长。在他之前，英国巴克莱银行(BARC.L)执行长BobDiamond去年离职。

2008年爆发金融危机之后，许多银行暴露出各种不当行为。欧洲和美国银行业者仍在努力摆脱这些问题的拖累，罚金、诉讼与赔偿的成本大幅上升，没有缓和迹象。

荷兰合作银行是第五家因操纵Libor等基准利率而被罚款的银行。监管机构迄今罚款金额总计达37亿美元。七人被刑事起诉。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，合作银行的“无耻欺诈”严重背离了其合作初衷。

美国司法部同意把针对荷兰合作银行的刑事指控推迟两年，如果该银行配合目前仍在进行的调查活动，将免于指控。

Moerland承认，交易员以及其它员工之间的电子邮件所显露的那种文化，会引发外界愤怒。“别担忧老弟，市场上还有比我们更大的坏蛋！”一名交易员在提交一个人为提高的利率水平之后写道。人为提高利率报价，是为了扭曲当天的Libor计算结果。

**瑞银集团的事情未了**

由于这些费用的影响，德意志银行(DBKGn.DE)、瑞银集团(UBS)UBSN.VX和莱斯银行集团(LLOY.L)的股价大幅下挫。

德意志银行与莱斯银行集团表示，为应对未来的法律成本而准备了大笔资金。而瑞银集团表示，瑞士金融监管机构FINMA已命令其准备好额外资本，以防其法律和解成本超过预期水平。

“就在我们以为监管行动可能已经结束的时候，事情又来了，”Royal London AssetManagement的欧洲股票基金经理Andrea Williams在提及瑞银集团的成本时表示。

德国最大银行德意志银行额外拨备12亿欧元，以应对潜在的诉讼成本，第三季税前获利因而锐减98%至1,800万欧元，远低于分析师预期的6.42亿欧元。

瑞银第三季净利为5.77亿瑞郎(6.44亿美元)，逆转上年同期因提列重组费用以及自身债务方面的费用所导致的亏损局面。分析师平均预估该行当季获利为5.37亿瑞郎。但是，资本要求令人担忧该银行最终可能要支付数十亿来应对诉讼和罚款，打压其股价下挫。

对整个银行业来说，与丑闻相关的成本可能不断上升。

“我确定，还将拨备大笔资金，”Mirabaud Securities的欧洲股票销售主管RupertBaker在谈及整个银行业时表示。

十几家银行和券商目前因涉嫌操纵利率而受到监管机构调查，包括德意志银行、摩根大通和花旗集团(C.N)。

一些监管机构亦在调查外汇市场可能存在操纵行为，瑞银集团表示，也在进行内部审查。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵/徐文焰)

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