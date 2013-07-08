欧洲金融：ECB考虑聘用独立顾问来实施银行资产质量评估--消息人士

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透伦敦7月8日 - 消息人士告知路透，欧洲央行(ECB)正在考虑聘用独立顾问，同负责协调整个行动的项目经理一道，对欧元区17个成员国的银行资产进行质量评估。
一位消息人士称，有关顾问的事情已经提上讨论日程，因为欧洲央行并没有足够多的内部资源来实施所有的工作。ECB拒绝置评。
ECB执委莫尔许曾在6月26日表示，当央行在明年承担起监管欧洲银行业的职责时，或将需要增雇超过1,000名员工，以完成工作。
但ECB的“资产质量评估”项目将在央行承担监管职责和大批员工被雇佣以前就展开。莫尔许亦表示，顾问应可担负起其中的部分工作。
一位消息人士对路透称，ECB正考虑使用独立顾问来进行在每个成员国的工作，所有的顾问都将把他们获得的讯息汇总到法兰克福的中心。
另一位消息人士称，ECB还考虑雇佣顾问来帮助管理法兰克福的项目。估计在ECB任命监管委员会以前，不会就独立顾问的事宜做出最终决定。而针对欧元区的单一监管机构恐怕不会在9月以前落实。
ECB的资产质量评估结果将被纳入新一轮的泛欧银行业压力测试。该测试将由欧洲银行业管理局在2014年中启动，对欧盟27个成员国的银行进行评测。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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