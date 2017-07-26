独家：欧盟公债初级交易商可能被迫将业务迁离伦敦

路透伦敦7月26日 - 根据三位知情的银行高层人士透露，数家主要负责欧盟政府发债的银行，如果希望在英国退欧后继续经营这项业务，可能会被迫将部分营运迁离伦敦。

欧洲国家发债有一大部分是由设于伦敦的投行经手安排，这些投行目前依赖“单一市场护照”在欧盟各地提供服务，但一旦英国退出欧盟，可能立即失去这项权利。

银行消息人士指出，欧盟官员正考虑设定规则，要求这些初级交易商在英国退欧后必须在欧盟有相当份量的业务。

这三位驻伦敦银行人士皆负责销售欧洲政府债券业务，经常与欧洲政府官员讨论。由于这些讨论属机密性质，消息人士要求匿名。

他们表示，现在说有多少银行业务需要转移还为时尚早，但这可能牵涉所有的初级交易职位，还有一些与服务相关的岗位，比如固定收益销售和分销、以及货币市场交易。

欧盟执委会拒绝置评。德国、法国和意大利的财长或拒绝评论，或不予回复。

负责欧洲银行业监管的欧洲央行表示，其正在监控初级交易商围绕此事宜的最新进展情况。

承销欧元区主权债的主要投行中，有巴克莱(BARC.L)、花旗(C.N)、高盛(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)。其它的像野村(8604.T)、摩根士丹利(MS.N)也很活跃。

这些银行要么拒绝评论，要么未立即回复相关询问。

**部分银行或将退出初级交易商业务**

行业高管表示，欧洲多达70%的主权债由位于伦敦的金融机构经手安排，他们或者在公债标售中扮演做市商，或者通过银团交易直接向投资者出售债券。

每周有数十亿欧元的欧洲公债通过标售卖给初级交易商，之后再被转卖出去。另外，汤森路透数据显示，去年共计1,480亿欧元的债券通过银团发售。

根据两位知情的银行人士，一些银行已经在准备把部分初级交易商业务从伦敦迁至其他欧洲中心。

第三位消息人士称，其他一些银行可能完全退出初级交易商业务。

第四位银行业资深人士表示，如果被要求将某些业务迁出伦敦，出于成本考量，他所在的银行将考虑退出在部分欧盟国家的初级交易商业务。

**借贷成本上升？**

欧洲有的公债机构已经面临银行交易伙伴数量萎缩的问题。对于他们而言，金融机构不断退出这项业务可能导致借贷成本上升。

但一些债务机构官员相信，还不至于发生这样的情况。比利时债务机构主管Anne Leclerq称，她认为如果监管规定有变，一些初级交易商将会迁址。

“我们的初级交易商与意大利和法国等国的初级交易商一样，所以那些机构如果不将业务迁至别处，就无法再向欧元区的任何客户提供服务，”她对路透表示。

但一些小国则偏向折衷方案。

例如，葡萄牙债务机构主管Cristina Casalinho在6月参加一次会议的间隙对路透称，“我们必须考虑具备双向价值的提案，才能行得通。我们正与我们的初级交易商密切接触，并试着倾听他们的顾虑。”(完)