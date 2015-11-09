明后两年德法英等5国的商旅支出料年增长逾6%--GBTA

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透柏林11月8日 - 根据全球商务旅行协会（GBTA）的一项研究，2015年和2016年德国、英国、法国、西班牙及意大利的商务旅行支出每年将增长逾6%。这表明欧洲经济正在获得动力。
之前欧洲经济不景气，导致企业纷纷控制支出，商务旅行支出因此受到冲击。
该研究显示，2014年这些国家的商务旅行支出回弹，2015年和2016年预计将分别增长6.4%和6.3%。
这会令上述西欧五国的商务旅行市场规模从2014年的1,863亿美元，在2016年增至2,106亿美元。
上述五国的商务旅行支出在2009年曾触及1,717亿美元低点，此后以复合年率2.4%的速度增长，凸显出2015年和2016年的增幅力度颇大。
“该研究显示，欧洲经济正在获得动力，开始摆脱低迷态势。”GBTA负责EMEA事务的副总裁Catherine McGavock说。
不过，上述西欧五国的情况好坏不一。作为西欧最大的商务旅行市场，2016年德国的商务旅行支出预计将增长9.5%，英国预计增长6.2%。
法国和意大利的商务旅行支出预计分别增长3.4%和1.9%，主要由于这两国的经济增势较为疲弱。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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