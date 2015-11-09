明后两年德法英等5国的商旅支出料年增长逾6%--GBTA

路透柏林11月8日 - 根据全球商务旅行协会（GBTA）的一项研究，2015年和2016年德国、英国、法国、西班牙及意大利的商务旅行支出每年将增长逾6%。这表明欧洲经济正在获得动力。

之前欧洲经济不景气，导致企业纷纷控制支出，商务旅行支出因此受到冲击。

该研究显示，2014年这些国家的商务旅行支出回弹，2015年和2016年预计将分别增长6.4%和6.3%。

这会令上述西欧五国的商务旅行市场规模从2014年的1,863亿美元，在2016年增至2,106亿美元。

上述五国的商务旅行支出在2009年曾触及1,717亿美元低点，此后以复合年率2.4%的速度增长，凸显出2015年和2016年的增幅力度颇大。

“该研究显示，欧洲经济正在获得动力，开始摆脱低迷态势。”GBTA负责EMEA事务的副总裁Catherine McGavock说。

不过，上述西欧五国的情况好坏不一。作为西欧最大的商务旅行市场，2016年德国的商务旅行支出预计将增长9.5%，英国预计增长6.2%。

法国和意大利的商务旅行支出预计分别增长3.4%和1.9%，主要由于这两国的经济增势较为疲弱。（完）