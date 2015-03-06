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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 11:24 BJT

《焦点》欧洲企业料加入股票回购热潮，但可能招人物议

**资本支出下滑**

资本支出并没有完全消散；例如法国零售巨头家乐福 周四表示，2015年将增加资本支出以巩固其欧洲超市业务的复苏。但根据经济合作暨发展组织(OECD)2013年的报告，资本支出与净营收之比自1990年代起在全球范围内都开始下降。

花旗在2014年的一份研究报告指出，2010年到2013年间派息和股票回购在美国增长了逾40%，盖过了资本支出的增幅，并使企业实际上成为“巨型资本回收站”。

与之相比，the U.S. Industrial Research Institute的调查发现，三分之二的实验室和研发中心主管预计，2015年的预算基本没有变化。

虽然并购活动支出出现了增长，但巴克莱数据显示，在金融危机后美国市场交易规模反弹，其中大部分是以股权支付，现金占比在下降。

但欧洲企业未必就会是通过融资大规模回购股票的巨型资本回收站。

投资者表示，与美国相比，企业高管的报酬与股票期权的关系并不那么密切，这是欧洲不会出现回购潮的又一个因素。(完)
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