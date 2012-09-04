欧洲8月汽车销量普降 大众化品牌受创程度最重

路透巴黎9月3日电---法国和意大利8月汽车注册量再度减少,其中大众化品牌受打击程度最大,因为地中海地区国家被欧债危机冲击,消费者需求萎缩.

法国汽车经销协会(CCFA)称,法国8月汽车销量下降11%至96,115辆,为连续第十个月下降.另据汽车行业智库Promotor数据,意大利汽车销量减少20%至56,447辆,为连续第九个月出现双位数降幅.

8月汽车销量减少,促使Promotor将全年汽车销量预估从之前的137.9万辆降至137万辆.

"如果政府不干预,没有减税措施帮助提高家庭购买力,促使他们重新消费,将很难看到市场出现复苏,"意大利汽车业协会UNRAE主席Jacques Bousquet周一在声明中称.

西班牙8月汽车销量则增加3.4%,因为消费者赶在9月前买车,以避开届时的销售税上调.分析师表示,西班牙本月汽车销量将重新出现下降趋势.

法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)的国内销量大减30%.

法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的国内销量降幅与在欧洲本土市场11%的降幅相当.标致正在法国实施规模逾1万人的裁员,以控制公司亏损扩大.

美国福特汽车(F.N)8月在法国和西班牙的销量分别下降17%和22%.福特最近将欧洲业务全年亏损预估上调一倍至10亿美元.

瑞信分析师David Arnold在报告中写道,法国汽车销售年率较2010年峰值下滑了约20%,意大利和西班牙的降幅为35%,"表明法国汽车销量还有可能继续减少".

韩国起亚汽车(000270.KS)是实现销量强劲增长的低价汽车品牌之一,起亚和其母公司现代汽车(005380.KS)拥有的欧洲市场份额继续增加,今年上半年达到5.9%,较上年同期增加了1.2个百分点.

欧洲最大汽车商大众汽车(VOWG_p.DE)亦继续从对手处抢来更多生意.大众汽车在法国的销量减少7.4%,在西班牙的销量增加8.7%,在这两个市场的表现均超越同业.

大众旗下的高档车奥迪(Audi)在法国和西班牙的销量分别增加8.4%和9.7%,宝马汽车(BMWG.DE)在这两个国家的销量亦增加.

意大利菲亚特品牌的销量在法国大减34%,在西班牙则增加13%.

西班牙汽车销量於七个月来首次出现上升,因为消费者纷纷赶在9月1日增值税(销售税)上调前购车.

西班牙汽车经销商协会Faconauto表示,9月和10月的表现"将会非常难看".其发言人称,汽车销量势将大减,除非汽车商给出更大的价格折扣.(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

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