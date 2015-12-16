11月欧洲汽车销售增长美国品牌表现不俗

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透巴黎12月15日 - 据周二发布的行业数据，11月欧洲汽车销售增长13.7%，在大众汽车(VOWG_p.DE)仍深陷排放丑闻之际，美国汽车品牌的销售强劲增长。
欧洲汽车制造商协会（AEC）称，11月汽车销量112万辆，远高于上年同期的989,758辆，福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)旗下的欧宝销量名列前茅。
大众汽车核心品牌的市占率从13.5%跌至12.2%，当月销售仅升3.1%，逊于整体市场。大众汽车整体销量11月增长3.9%。
安永分析师Anil Valsan称，欧洲汽车销售今年1-11月增长8.6%，复苏势头将延续到明年。
“汽车市场料将保持增长趋势，推动因素包括良好的经济环境、低廉的融资成本、低油价、高折扣以及一些待释放的需求。”Valsan说。
“但由于利率可能小幅上升，（汽车销售）增长幅度预计将放缓。”
菲亚特克莱斯勒、福特和欧宝11月销售均增长逾18%。法国雷诺(RENA.PA)和标致雪铁龙(PEUP.PA)则分别增长15.1%和12.8%。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。