11月欧洲汽车销售增长，美国品牌表现不俗

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月15日 - 据周二发布的行业数据，11月欧洲汽车销售增长13.7%，在大众汽车 仍深陷排放丑闻之际，美国汽车品牌的销售强劲增长。

欧洲汽车制造商协会（AEC）称，11月汽车销量112万辆，远高于上年同期的989,758辆，福特汽车 和通用汽车 旗下的欧宝销量名列前茅。

大众汽车核心品牌的市占率从13.5%跌至12.2%，当月销售仅升3.1%，逊于整体市场。大众汽车整体销量11月增长3.9%。

安永分析师Anil Valsan称，欧洲汽车销售今年1-11月增长8.6%，复苏势头将延续到明年。

“汽车市场料将保持增长趋势，推动因素包括良好的经济环境、低廉的融资成本、低油价、高折扣以及一些待释放的需求。”Valsan说。

“但由于利率可能小幅上升，（汽车销售）增长幅度预计将放缓。”

菲亚特克莱斯勒、福特和欧宝11月销售均增长逾18%。法国雷诺 和标致雪铁龙 则分别增长15.1%和12.8%。（完）