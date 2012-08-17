欧洲央行在减记希腊债务选项面前左右为难

《路透早报》--2月20日
中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透法兰克福/柏林8月16日电---欧洲央行如果减记所持希腊公债,既能帮助希腊政府,也能安抚担心会因新购债计划而遭受损失的投资者,但自愿减记的作法面临来自央行内部的强烈阻力.
希腊远没有满足第二次救援的条件,欧元区官员一方面愈加不耐烦,另一方面却也担心希腊退出欧元区会增加西班牙的市场压力,加深债务危机.
欧洲央行减记所持希腊公债,既能一举缓解雅典的债务负担,还能化解投资者的忧虑.投资者担心如果欧洲央行买入公债,其它债权人得到偿还的次序将被顺次後延.而欧洲央行为缓解西班牙和意大利的融资压力可能很快就会购债.
今年稍早,当民间债权人接受希腊公债重组产生的大规模减记时,欧洲央行并未参与其中.所以现在他们担心,如果欧元区未来再出现重组,他们将再次独自代人受过,而欧洲央行却能逍遥事外.
为了表明对新购债计划的严肃态度,欧洲央行可能会承担希腊债务损失,放弃"优先"债权人身份,与民间投资者处於同一地位.
否则当欧洲央行入场时,民间投资者可能就会离开,因而抵消欧洲央行为打压借贷成本所作的努力.
欧洲央行总裁德拉吉在8月2日讲话时承诺,央行或扩大主权债购买规模,"民间投资者对偿债次序的忧虑将得以解决".
"这对希腊有利,也利於对其它国家进行的干预,"德意志银行分析师Gilles Moec在谈到这个想法时表示.
"如果你想向市场证明你并非高人一等,同时也不想损害欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的火力,那麽你应该用减记希腊债务的方法来表达诚意,"他说.
但欧洲央行决策者不愿承担这些他们一直致力於避免的损失,担心一旦直接对财政政策施加影响,欧洲央行会变得政治化.因此他们可能会出台更多创新选项,应付希腊和优先偿债次序这两大问题.
一种情形是,救援基金为欧洲央行扩大购债规模作担保,为将来出现的损失提供保险.而这一招的风险在於,这会令注意力集中在救援基金有限的资源上,引发对欧洲抗击危机能力的新一轮质疑.
**形势可怕**
有官员上月末表示,一名欧元区高级官员曾将希腊经济数据描述为"可怕",面对这种境况,欧洲决策者在研究"迫不得已的时候"有哪些选择可以降低希腊债务,并令其留在欧元区.
对於希腊来说,在2020年前将债务与GDP的比率降至120%看来超出其能力范围,因此一种研究中的选项是,拟将希腊债务削减最多1,000亿欧元--其中不包括今年稍早民间债权人减记的大笔债务.
通过承担希腊债务损失,欧洲央行可削减希腊难以负担的偿还款项,这些债务犹如悬在希腊欧元区成员国资格上方的达摩克利斯之剑.此外还可降低暗中提供给希腊的货币融资.
但欧洲央行决策者目前不愿被政府强推着接受减记.欧洲央行此前从未承担过所持主权债损失.
欧洲央行已花费约380亿欧元买来了面值500亿欧元的希腊主权债券.欧元区部分成员国央行(它们是欧洲央行的股东)亦在各自帐户中持有希腊公债.虽然不清楚这些央行具体持有规模是多少,但估计有大约120亿欧元.
一位欧元区成员国央行的官员称,豁免部分债券或贷款,将"令我们失去信誉".
若减记所持希腊债券,欧洲央行将会以牺牲其他欧元区成员国纳税人利益的代价,来惠及希腊的纳税人.减记债务或需要对欧洲央行资本重组,或者更为可能的是,欧洲央行未来许多年都不再分红,来抵消减记造成的损失.
前欧洲央行经济学家Christian Schulz说,如果政府说服欧洲央行达成了这一交易,那麽政府将会把欧洲央行转换成一种成本分摊的机制,并损及央行的独立性.Christian Schulz现就职于贝伦贝格银行,他补充道,"如果欧洲央行同意这麽做...那麽批评家们将会指责欧洲央行在代表政府做事."
**讲究技巧**
希腊总理萨马拉斯下周将在就任後首度与欧元区领袖会谈,他将安抚这些人士,保证将遵守更多撙节承诺,好让他们评估是否要给他更多时间完成目标.
欧元区官员私底下表示,想要减轻希腊债务,最终仍须某种形式的官方部门介入(OSI).技巧就在於该如何设计和展现.
欧洲央行已做出些许让步,在2月时同意放弃其在希腊第二轮纾困计画期间的希腊债券获利,大约将有50亿欧元.欧洲央行可能也会放弃其从这项三年计画中得到的利润.
欧洲央行并称,欧元区国家央行也可能放弃在投资组合中希腊债券的获利.
但即使更进一步承担面值亏损,欧洲央行的损失可能也仅有数十亿欧元,因为它是折价买进这些债券.但这个概念仍是有毒的,即便亏损不难消化,原则上也很难让人接受.
德拉吉屡屡为欧洲央行立场辩护,坚持央行不应参与希腊民间债权人的债务重组计划(PSI),理由是欧洲央行持有的债券实际上花的是纳税人的钱.
欧洲央行虽有意大举购买西班牙和意大利公债,但欧元区内部亦没有太大兴趣去建立承担亏损的先例,这会让纳税人背负更大的帐单--即使那是透过欧洲央行的行动.
其实想减轻希腊债务的话,可透过展延欧洲央行所持希腊债券期限,来改变希腊的债务组合,而无须损及欧洲央行的资产负债表.欧洲稳定机制(ESM)就可用在重新安排债务,或者减轻债务负担.
"我认为官方部门将承受减值,但他们会尽力用会计技巧来掩饰,"曾任美国财政部官员的美利坚大学法律教授Anna Gelpern说.
"欧洲央行的债务持有可能被搬出去--搬到ESM或者其他工具--让减值看起来像是财政注资,而不是欧洲央行减值.希腊明显需要减轻债务.关键在形式上怎麽处理."(完)
--编译 梁睿雪/侯向明/李婷仪;审校 石冠兰/程琳
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中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
路透纽约2月17日 - 未来一周美国股市投资者可能会从沃尔玛等一系列消费类企业的财报中寻找迹象，以研判近期股市涨势是否还有进一步空间。