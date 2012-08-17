欧洲央行在减记希腊债务选项面前左右为难

路透法兰克福/柏林8月16日电---欧洲央行如果减记所持希腊公债,既能帮助希腊政府,也能安抚担心会因新购债计划而遭受损失的投资者,但自愿减记的作法面临来自央行内部的强烈阻力.

希腊远没有满足第二次救援的条件,欧元区官员一方面愈加不耐烦,另一方面却也担心希腊退出欧元区会增加西班牙的市场压力,加深债务危机.

欧洲央行减记所持希腊公债,既能一举缓解雅典的债务负担,还能化解投资者的忧虑.投资者担心如果欧洲央行买入公债,其它债权人得到偿还的次序将被顺次後延.而欧洲央行为缓解西班牙和意大利的融资压力可能很快就会购债.

今年稍早,当民间债权人接受希腊公债重组产生的大规模减记时,欧洲央行并未参与其中.所以现在他们担心,如果欧元区未来再出现重组,他们将再次独自代人受过,而欧洲央行却能逍遥事外.

为了表明对新购债计划的严肃态度,欧洲央行可能会承担希腊债务损失,放弃"优先"债权人身份,与民间投资者处於同一地位.

否则当欧洲央行入场时,民间投资者可能就会离开,因而抵消欧洲央行为打压借贷成本所作的努力.

欧洲央行总裁德拉吉在8月2日讲话时承诺,央行或扩大主权债购买规模,"民间投资者对偿债次序的忧虑将得以解决".

"这对希腊有利,也利於对其它国家进行的干预,"德意志银行分析师Gilles Moec在谈到这个想法时表示.

"如果你想向市场证明你并非高人一等,同时也不想损害欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的火力,那麽你应该用减记希腊债务的方法来表达诚意,"他说.

但欧洲央行决策者不愿承担这些他们一直致力於避免的损失,担心一旦直接对财政政策施加影响,欧洲央行会变得政治化.因此他们可能会出台更多创新选项,应付希腊和优先偿债次序这两大问题.

一种情形是,救援基金为欧洲央行扩大购债规模作担保,为将来出现的损失提供保险.而这一招的风险在於,这会令注意力集中在救援基金有限的资源上,引发对欧洲抗击危机能力的新一轮质疑.

**形势可怕**

有官员上月末表示,一名欧元区高级官员曾将希腊经济数据描述为"可怕",面对这种境况,欧洲决策者在研究"迫不得已的时候"有哪些选择可以降低希腊债务,并令其留在欧元区.

对於希腊来说,在2020年前将债务与GDP的比率降至120%看来超出其能力范围,因此一种研究中的选项是,拟将希腊债务削减最多1,000亿欧元--其中不包括今年稍早民间债权人减记的大笔债务.

通过承担希腊债务损失,欧洲央行可削减希腊难以负担的偿还款项,这些债务犹如悬在希腊欧元区成员国资格上方的达摩克利斯之剑.此外还可降低暗中提供给希腊的货币融资.

但欧洲央行决策者目前不愿被政府强推着接受减记.欧洲央行此前从未承担过所持主权债损失.

欧洲央行已花费约380亿欧元买来了面值500亿欧元的希腊主权债券.欧元区部分成员国央行(它们是欧洲央行的股东)亦在各自帐户中持有希腊公债.虽然不清楚这些央行具体持有规模是多少,但估计有大约120亿欧元.

一位欧元区成员国央行的官员称,豁免部分债券或贷款,将"令我们失去信誉".

若减记所持希腊债券,欧洲央行将会以牺牲其他欧元区成员国纳税人利益的代价,来惠及希腊的纳税人.减记债务或需要对欧洲央行资本重组,或者更为可能的是,欧洲央行未来许多年都不再分红,来抵消减记造成的损失.

前欧洲央行经济学家Christian Schulz说,如果政府说服欧洲央行达成了这一交易,那麽政府将会把欧洲央行转换成一种成本分摊的机制,并损及央行的独立性.Christian Schulz现就职于贝伦贝格银行,他补充道,"如果欧洲央行同意这麽做...那麽批评家们将会指责欧洲央行在代表政府做事."

**讲究技巧**

希腊总理萨马拉斯下周将在就任後首度与欧元区领袖会谈,他将安抚这些人士,保证将遵守更多撙节承诺,好让他们评估是否要给他更多时间完成目标.

欧元区官员私底下表示,想要减轻希腊债务,最终仍须某种形式的官方部门介入(OSI).技巧就在於该如何设计和展现.

欧洲央行已做出些许让步,在2月时同意放弃其在希腊第二轮纾困计画期间的希腊债券获利,大约将有50亿欧元.欧洲央行可能也会放弃其从这项三年计画中得到的利润.

欧洲央行并称,欧元区国家央行也可能放弃在投资组合中希腊债券的获利.

但即使更进一步承担面值亏损,欧洲央行的损失可能也仅有数十亿欧元,因为它是折价买进这些债券.但这个概念仍是有毒的,即便亏损不难消化,原则上也很难让人接受.

德拉吉屡屡为欧洲央行立场辩护,坚持央行不应参与希腊民间债权人的债务重组计划(PSI),理由是欧洲央行持有的债券实际上花的是纳税人的钱.

欧洲央行虽有意大举购买西班牙和意大利公债,但欧元区内部亦没有太大兴趣去建立承担亏损的先例,这会让纳税人背负更大的帐单--即使那是透过欧洲央行的行动.

其实想减轻希腊债务的话,可透过展延欧洲央行所持希腊债券期限,来改变希腊的债务组合,而无须损及欧洲央行的资产负债表.欧洲稳定机制(ESM)就可用在重新安排债务,或者减轻债务负担.

"我认为官方部门将承受减值,但他们会尽力用会计技巧来掩饰,"曾任美国财政部官员的美利坚大学法律教授Anna Gelpern说.

"欧洲央行的债务持有可能被搬出去--搬到ESM或者其他工具--让减值看起来像是财政注资,而不是欧洲央行减值.希腊明显需要减轻债务.关键在形式上怎麽处理."(完)

--编译 梁睿雪/侯向明/李婷仪;审校 石冠兰/程琳

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