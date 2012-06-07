研究称中国将加大对欧洲投资 欧洲须权衡利弊

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透伦敦6月7日电---周四发布的一项报告显示，中国对欧洲直接投资加速，2010年至2020年对欧洲新的投资可能达到2,500-5,000亿美元，可望推动欧洲就业，但同时也给欧洲决策者带来难题。
中国对外直接投资增速慢于其经济增长步伐，但这种局面正在改观，因中国企业纷纷着眼收购海外品牌和技术，以便与国内竞争对手抗衡。
据经济研究机构Rhodium集团数据，2006至2009年，中国对欧洲的年直接投资额增长了两倍，去年更大增至100亿美元。而规模在100万美元以上的交易倍增，2010和2011年均接近100宗。
Rhodium预计这样的趋势还会继续，预计2010-2020年间，中国在全球的对外直接投资将达到1万亿至2万亿美元。
而欧洲如果能够避免欧元崩溃，并保持2000-2009年占中国整体对外投资25%的势头，则10年间可望吸引来自中国新投资2,500-5,000亿美元。
韩曼（Thilo Hanemann）和罗森（Daniel Rosen）撰写的这一报告称：“即便来自中国的投资逊於预期，且欧洲吸引到的投资所占比重下降，这10年间每年平均也可吸引到中国200-300亿美元的直接投资。”
一些决策者呼吁与中国签订双边投资协议，以推动投资，但韩曼认为，对欧洲来说，当务之急是要提高竞争力，增强其市场吸引力。
他接受电话采访时说：“多数中国企业投资者放眼长远，因此欧洲要继续吸引来自中国的投资，最重要的是要正视结构性问题。”
研究估计，当前来自中国的投资“供养”着欧盟区约4.5万个工作岗位，但中国投资增长也可能对欧洲产生负面影响。
譬如，欧洲将更容易受到中国经济动荡影响，而中国企业在并购企业後，也可能导致一些高价值经济活动流向中国。
韩曼和罗森指出，北京还可能将商业与政治混杂，就像与日本在稀土问题上的情况相似。并且由於中国与西方在意识形态和价值观上存在差异，来自中国的投资可能引发对国家安全的担忧。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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