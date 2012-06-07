研究称中国将加大对欧洲投资 欧洲须权衡利弊

2011年1月25日拍到的欧元人民币和美元等的照片。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦6月7日电---周四发布的一项报告显示，中国对欧洲直接投资加速，2010年至2020年对欧洲新的投资可能达到2,500-5,000亿美元，可望推动欧洲就业，但同时也给欧洲决策者带来难题。

中国对外直接投资增速慢于其经济增长步伐，但这种局面正在改观，因中国企业纷纷着眼收购海外品牌和技术，以便与国内竞争对手抗衡。

据经济研究机构Rhodium集团数据，2006至2009年，中国对欧洲的年直接投资额增长了两倍，去年更大增至100亿美元。而规模在100万美元以上的交易倍增，2010和2011年均接近100宗。

Rhodium预计这样的趋势还会继续，预计2010-2020年间，中国在全球的对外直接投资将达到1万亿至2万亿美元。

而欧洲如果能够避免欧元崩溃，并保持2000-2009年占中国整体对外投资25%的势头，则10年间可望吸引来自中国新投资2,500-5,000亿美元。

韩曼（Thilo Hanemann）和罗森（Daniel Rosen）撰写的这一报告称：“即便来自中国的投资逊於预期，且欧洲吸引到的投资所占比重下降，这10年间每年平均也可吸引到中国200-300亿美元的直接投资。”

一些决策者呼吁与中国签订双边投资协议，以推动投资，但韩曼认为，对欧洲来说，当务之急是要提高竞争力，增强其市场吸引力。

他接受电话采访时说：“多数中国企业投资者放眼长远，因此欧洲要继续吸引来自中国的投资，最重要的是要正视结构性问题。”

研究估计，当前来自中国的投资“供养”着欧盟区约4.5万个工作岗位，但中国投资增长也可能对欧洲产生负面影响。

譬如，欧洲将更容易受到中国经济动荡影响，而中国企业在并购企业後，也可能导致一些高价值经济活动流向中国。

韩曼和罗森指出，北京还可能将商业与政治混杂，就像与日本在稀土问题上的情况相似。并且由於中国与西方在意识形态和价值观上存在差异，来自中国的投资可能引发对国家安全的担忧。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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