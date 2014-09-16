《信报》：明年Buy 欧洲Sell中国

（9月16日评论）

习广思

上周曾经指出，金融市场的黑天鹅带来入市良机；不过，黑天鹅也分真假，乌克兰马航坠机事件是真的黑天鹅，苏格兰独立公投却是假的黑天鹅。最新民意研究显示，排除尚未决定投票意向的人，反独阵营的支持率比赞成独立阵营的支持率高8%，分别为54%和46%，苏独公投被否决的机会十分高。经历今次政治惊涛骇浪，相信首相卡梅伦不会再对苏格兰掉以轻心，除了不再让独立议案轻易过关，亦会收紧对苏格兰政府的放任管理，以防日后独立意识抬头，对英国财政造成重大损失。

真正的黑天鹅，仍是欧洲央行月前的意外减息行动，负利率导致欧罗汇价急跌，欧罗汇率贬值则催生市场对欧洲企业的盈利乐观预期。据彭博数据显示，本月调高欧洲企业盈利预估的分析员人数超过调降的分析员，为2012年4月以来首次出现。过去3年来，有两年欧洲企业盈利出现下滑，去年欧洲企业盈利下滑8%，2012年企业获利增长1%，2011年则是倒退11%。按照欧洲经济的正常路径发展，欧企盈利应该只会持平或继续向下；然而，欧洲央行意外减息，并宣布购买证券的仿美国QE计划，令情况立时转变。Legal&General Investment Management驻伦敦全球股票策略师LarsKreckel表示，分析员把欧罗贬值纳入盈利预估模型，令企业获利修正指数得以大幅度好转。

欧洲央行于9月4日减息兼启动新一轮买债计划，导致欧罗汇价当晚急跌，之后由花旗集团编制的欧洲企业盈利修正指数，在9月5日终由负数转为正数。以上指数对机构投资者而言十分重要，首先是以欧罗区斯托克50指数（EuroStoxx）为基准，其往绩市盈率为23倍、预测为14倍，当企业盈利被停止向下修正，意味市盈率将可以由萎缩变膨胀，等于一只股票当盈利前景改善，市场估值将被提升而非下调。盈利前景改善，是看好欧股前景的其中一个因素，另一因素是欧洲利率亦在向下，意味影响股票估值的两大元素：盈利及risk-free rate皆处于利好，欧股前景怎能不看好？欧罗区斯托克50指数过去年两年大涨逾60%，但比对过去5年走势，发现该指数大幅跑输美国标普指数，以指数计跑输79%；以计及股息的总回报计算，则跑输73.4%。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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