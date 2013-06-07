欧洲汽车业担心中欧贸易战将打击汽车销售

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透法兰克福6月7日 - 欧洲汽车业担心如果欧盟执委会不取消在中国的不公平贸易做法，中国可能对进口自欧盟的豪华车实施报复性贸易关税。
“如果政治氛围未见改善，如果这真的演变成贸易战...如果这是欧盟的策略和立场，那么我认为中国肯定会报复，”欧洲汽车行业协会ACEA一位发言人士说。
根据ACEA，一位或一些未具名的人士向中国商务部提交了反倾销投诉，主要涉及欧盟生产并出口到中国的2.0升及以上排量的轿车。
ACEA预计初步调查将最晚于7月初开始。
ACEA说，在经过几周的调查之后，中国商务部应该会公布欧盟反倾销做法对中国汽车行业造成的经济损失，并据此实施初步征税。(完)
(编译/审校 李婷仪/洪曦/蔡美珍)
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