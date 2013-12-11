欧洲初步拟定关闭有问题银行以及成本分担问题的计划

* 欧盟财长距离达成关闭问题银行及分担成本协议更进一步

* 德国政府要求在动用欧元区资金之前各国需达成协议

路透布鲁塞尔12月10日 -欧元区国家周二距离一项计划的达成更进一步，该计划涉及关闭有问题银行并分担成本，这将为一场彻底改革铺平道路，从而支持欧元以及区内银行业。

一场金融危机将多家银行打翻在地，爱尔兰、西班牙等国家也被拖入危机。因此欧元区国家讨论出台一项新的方案，确定在银行倒闭时的做法。该方案是银行业联盟这一全面改革计划的另一个重要支柱。

该计划规定如何由一家新成立的机构来关闭区内有问题的银行，更重要的是，如何在参与计划的国家之间分摊成本。在布鲁塞尔举行的欧盟财长会议上传阅了这项计划草案。

如果该草案获得通过，将可克服德国长期以来的反对态度，并使该计划得到巩固。但还要看法国、西班牙等国是否同意。

迄今为止，德国仍然反对动用欧元区资金来修复西班牙等国的银行业体系，因为不希望最终由自己来买单。

不过，德国要求参与该计划的国家之间达成新的协议，这一步的麻烦最少。

此外，要想动用欧元区资金只有等到这项计划启动10年之后--计划定于2015年启动。最后，德国要求在关闭银行的某些决定方面，要根据国家规模的大小享有不对等的投票表决权。

这份协议是银行业联盟的第二个支柱，被认为是支持欧元区以防范未来发生债务与金融危机的必要条件。协议的最终完成要等到下周。

金融市场对这一问题的争论关注度不高，但最终协议如果不能达成，外界可能据此认为欧元区无力保护自身。

欧洲领导人希望在今年年底前达成协议，以便到2015年可以启动银行业联盟，其中包括加快推出有关规定，要求优先债持有人和大储户分担银行倒闭的损失，就像塞浦路斯实践的那样。

草案文本中提议的开始日期为2016年1月，这一规定的加快推出对债权人和存款超过10万欧元(13.72万美元)的大储户都有极大影响。

“(各国财长组成的)委员会已向市场发出强烈信号，我们要保护纳税人，纾困的时代已经结束，”德国财长朔伊布勒周二稍早对其他国家财长表示。

此举在周二引起多位欧盟成员国财长的不安，担心这项规定提前出台可能让市场陷入紧张。

意大利财长Fabrizio Saccomani明确表态，他支持德国的前提是，后者在为受困银行提供统一的欧元区支持计划方面作出让步。

争议最大的问题在于：由谁作决定？由谁来买单？

对于即将建立的银行业联盟，要有一家机构有权关闭银行。多数国家希望这一工作由欧盟执行机构--欧盟执委会来承担。

但德国、芬兰和斯洛伐克更希望由欧盟所有成员国财长来决定，尤其是那些需要在银行关闭当中出钱出力的国家。

这份计划草案在这个问题上没有给出结论，而是给出多项不同选择。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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