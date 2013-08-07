《全球经济分析》新兴市场成长减速，欧洲企业也受拖累

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
结构调整也重新划定一些市场机遇，尤其是中国，中国在减少对出口和投资作为经济拉动因素的依赖。
“中国在进行转变的过程中将出现压力和困难，这很明显，”渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)指出，他认为在新兴市场存在许多变量。
中国领导层的更迭也使得送礼贿赂之风受到打压，奢侈腕表和包袋制造商受冲击，比如Gucci母公司Kering 、LVMH集团 ，以及帝亚吉欧和Remy Cointreau 等名酒生产商。
葛兰素史克 等制药公司也面临定价过高和贿赂的调查，中国市场短期内或有动荡。
包括雀巢 和达能 在内的西方大型配方奶制造商已被迫在中国降价，而据中国官方媒体报导，外国豪车制造商可能是下个调查对象。
尽管大型新兴市场的增长在经济下滑过程中挽救了企业获利，但显然情况已今非昔比，不过这并不意味着新兴市场会从繁荣转向衰退。
汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)指出，中国经济每年仍在成长。(完) (编译 李婷仪/王翔琼/石冠兰 审校 杜明霞)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA