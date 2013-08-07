《全球经济分析》新兴市场成长减速，欧洲企业也受拖累

结构调整也重新划定一些市场机遇，尤其是中国，中国在减少对出口和投资作为经济拉动因素的依赖。

“中国在进行转变的过程中将出现压力和困难，这很明显，”渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)指出，他认为在新兴市场存在许多变量。

中国领导层的更迭也使得送礼贿赂之风受到打压，奢侈腕表和包袋制造商受冲击，比如Gucci母公司Kering 、LVMH集团 ，以及帝亚吉欧和Remy Cointreau 等名酒生产商。

葛兰素史克 等制药公司也面临定价过高和贿赂的调查，中国市场短期内或有动荡。

包括雀巢 和达能 在内的西方大型配方奶制造商已被迫在中国降价，而据中国官方媒体报导，外国豪车制造商可能是下个调查对象。

尽管大型新兴市场的增长在经济下滑过程中挽救了企业获利，但显然情况已今非昔比，不过这并不意味着新兴市场会从繁荣转向衰退。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)指出，中国经济每年仍在成长。(完) (编译 李婷仪/王翔琼/石冠兰 审校 杜明霞)