欧洲法院顾问发表司法意见 为欧洲央行购买公债铺平道路

2015年1月7日在欧洲法院拍到的图片。 REUTERS/Vincent Kessler

路透卢森堡1月14日 - 欧洲央行(ECB)周三为其采取一切必要措施支撑欧元的承诺赢得了重要支持，当日欧洲法院一位高级顾问为欧洲央行购买政府公债以提振欧元区经济的计划扫除了司法障碍。

欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon称，欧洲央行在2012年欧元区危机高峰时制定的买债计划，没有违反欧盟法律。该计划旨在防止欧元区的分裂。

该司法意见明确拒绝了德国批评者对买债计划的立场，这些人士认为欧洲央行的买债计划将为支出无度的成员国提供廉价信贷，阻碍痛苦的改革。

“直接货币交易(OMT)计划……属于(欧盟)公约赋予欧洲央行的货币政策职责范围，”Cruz Villalon称。

上述司法意见公布后，欧元近10年来首度跌破问世时的水准，因投资者认为欧洲央行推行量化宽松获得了通行证。

欧洲法院法官通常会采纳佐审官的意见，因此对于欧洲央行与德国之间关于印钞以及央行权力限制的长期争论而言，他的意见是一个重要标志。

这对那些希望阻止欧洲央行印制新钞来购买公债的德国保守派金融人士是个打击，但对欧洲央行而言却是一大鼓舞。

德国财政部对此司法意见表示欢迎，称这澄清了相关问题，并与柏林当局对购债计划的支持立场一致。

巴伐利亚保守派政界人士以及此项诉讼的联合发起人Peter Gauweiler指出，佐审官限制了欧洲央行在三方国际债权人中的地位。这些债权人指导希腊等受援国进行改革。但其他批评人士对于欧洲央行将获得采取行动的自由感到沮丧。

“欧洲央行将变成一家坏账银行，”属于德国总理梅克尔执政联盟党派的Hans Michelbach称。

“这将是形成幕后转移联盟的起点，”他表示，反映出长期以来的担忧，亦即德国可能被迫资助希腊或葡萄牙这类较贫困的国家。

具有影响力的德国央行仍保持缄默。德国央行在德国宪法法庭上作证表明反对OMT计划，而且也不乐见欧洲央行印钞。

而在欧洲央行位于法兰克福的总部，则给人一种辩护的感觉。欧洲央行执委会成员莫尔许称，欧洲法院意见表明，欧洲央行对政策决定具有“相当大的酌处权”。

德国经济研究所(German Institute for Economic Research)主管Marcel Fratzscher表示，欧洲法院的意见代表欧洲央行的胜利。

“对欧洲央行如此强大的压倒性支持令人意外，”他表示，“我预期这样的建议将强化欧洲央行的立场，让欧洲央行推出新的政府债券购买计划的可能性更高。”

欧洲央行目前已经接近宣布一项购买欧元区政府公债新计划，即量化宽松，藉此对抗通缩，让陷于困境的欧元区经济重新站稳脚跟，该计划最快有可能下周就宣布。

不过欧洲央行仍未决定计划的重要细节，包括有限的还是无限的、风险分担还是仅限于各国央行承担，以及范围涵盖所有欧元区国家，还是排除那些债券评等低于投资级的国家，例如希腊与塞浦路斯。

**警告**

Villalon告诫向欧洲法院提出该问题的德国宪法法院，称法官难以质疑欧洲央行的决策，因为他们缺乏相关专业知识。

声明称，“欧洲央行在制定和实施欧盟货币政策时必须有广泛的自主权，法院在评估欧洲央行的行动时必须极为谨慎，因为他们缺乏欧洲央行在这方面所具备的专长和经验。”

欧洲法院的法官将在未来几个月做出裁决。

关键在于，Villalon对限制欧洲央行的操作空间提出警告，认为不应对欧洲央行买债规模加以限制。这对欧洲央行下一步增发货币的举措影响深远。

他表示，“设定这样的限制将严重影响对二级市场的干预效果，并有引发投机的风险。”

他同时对赋予欧洲央行在爆发违约时的优先受偿权提出质疑。

“倘若给予欧洲央行优先债权人的地位，将令人对其他债权人的地位产生疑问，”他在意见书中写道。

欧洲央行总裁德拉吉接受德国报纸采访时表示，欧元区需要宽松的货币政策以达成物价稳定，而且管理委员会决心实现这个目标。这再度明确传出央行准备行动的讯号。

然而，他面临着强大的政治阻力。

德国央行及许多德国知名经济学家咸信，这将为欧元区各国政府提供廉价融资，让他们得以免于进行经济改革，而德国纳税人最终可能为此买单。

市场预计德拉吉终将兑现“竭尽所能”拯救欧元的誓言。

德国宪法法院去年表示，有充分理由相信OMT计划违反了禁止欧洲央行为各国政府融资的规定。(完)

(编译 张荻/许娜/陈宗琦/龚芳; 审校 张涛/李爽/李春喜)

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