《热点透视》欧洲在后危机时代面临的挑战

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Hugo Dixon
路透伦敦12月16日 -欧元区危机最严重的阶段可能已经过去。但低增长和高失业的积弱状态还将持续数年，除非在以下三个方面采取进一步行动：清理银行资产负债表、放松货币政策并采取更多市场自由化改革。
欧元区各方面传来的最新消息相当令人鼓舞。除了小小的塞浦路斯之外，所有问题国家明年的国内生产总值(GDP)都料将取得增长。本次危机的症结之一--预算赤字也正在得到削减。另一个主要症结--经常账赤字也正在转向收支平衡。
厉行财政节约和结构性改革的模范生爱尔兰刚刚退出援助计划。明年葡萄牙也可能做到这一点。甚至希腊也有了明年年底发行公债的念头。
规模大一些的经济体当中，西班牙的情况正在好转。意大利的前景要差一些，但少壮派MatteoRenzi当选为中左翼民主党领袖，也让人不禁对他将与现任总理莱塔合作推行改革寄予厚望。
莱塔正在雷厉风行地改革国内政治体制和宪法--上周终于废除了政府对政党拨款制度。他能否改革经济并削减公共债务，这一点还不太清楚。到今年年底意大利的公共债务与GDP之比将达到令人瞠目的133%。
现在轮到法国被人当作欧洲病夫了。奥朗德总统显然对削减国家福利和提升经济竞争力无所作为。但正巧赶上经济周期的上升期，法国也许可以避免堕入危机。
然而，欧元区整体状况仍然不好，失业率超过了12%，西班牙和希腊失业率甚至是这个数字的两倍多。欧盟执委会预计明年欧元区GDP将仅增长1.1%。
与此同时，还面临政治因素爆发的风险。明年最主要的爆发点可能是5月的欧洲议会选举，届时传统的中左派和中右派政党料表现欠佳，因选民转而支持对现状不满的抗议团体。
在法国，受益者可能是极右派的国民阵线(National Front)；在意大利是由前喜剧演员格利罗(Beppe Grillo)领导的五星运动(Five Star Movement)；在希腊是左翼激进联盟党(Syriza)；欧元区之外的英国则是反对欧洲一体化的英国独立党(UKIP)。
这些边缘组织在欧洲选举中取得突破，不一定会导致各国政坛发生地震。理论上各国政府可以认为他们对于国家政治无足轻重。但后座议员可能变得不安分，从而增加政府管理国家的难度。
同时，加深欧元区财政和政治整合的计划遭到延迟。这是好消息，尽管一般看法认为欧元区需要建立财政联盟与货币联盟互相配合。但更加集权化可能会使得欧元区更加僵化。而且，欧洲民众根本不愿意创建一个超级国家。
这并不意味着欧元区可以无所作为。为了降低这些政治风险，欧元区需要加快经济成长步伐。
中短期内可做的两件大事都将由欧洲央行(ECB)负责。首先，欧洲央行需要监督银行资产负债表的清理工作，以免那些“僵尸银行”再拖累许多国家的经济。
欧洲央行明年秋季将开始接过监管各家银行的职责。在此之前，他们要进行资产质量审查。如果审查过程足够严厉，那么银行体系将会更加稳健。
欧洲所谓的银行业联盟还未顺利完成，一些权威人士对此感到担心。本周稍晚，欧洲银行业可能就处理破产银行的“解决机制”达成妥协。该解决机制是银行业联盟的要素之一。但短期来看，相比妥善进行资产质量评估，这一妥协有些微不足道。
欧洲央行日程中的另一重要工作是使通胀率升至目标水准：接近但低于2%。欧洲央行预计明年通胀率将达到1.1%，2015年升至1.3%。这样低的通胀率也使欧元区更难快速成长，不仅仅因为债务负担太重。
欧洲央行总裁德拉吉稍早表示，“我们充分意识到通胀长期处于低位可能带来的下行风险。”欧洲央行是否准备好果断行动还不明朗。既然利率已经降至低点，那么接下来就应该仿效美国和英国实施量化宽松--实质是在市场中购买公债。
但各国政府不应把所有重活累活都推给欧洲央行。各国政府必须继续促进国内就业和产品市场的自由化。他们还需在欧盟层面推进市场自由化，尤其是完成服务业市场的一体化。这些工作将在选出新的欧盟执委会之后进行。随着欧盟的工作从“紧急灭火”转向建立强大的经济体，这应是其工作重点。(完)
(编译 郑茵/石冠兰/李爽 审校 张涛)
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