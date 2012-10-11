背景资料：年底前可能对欧债危机产生影响的重大事件

路透伦敦10月11日电---欧洲央行要购买欧元区受困国家公债的承诺,给欧元集团带来极大的宽慰,但现在投资者在等待央行采取实际行动.

在西班牙正式请求救助以降低借款成本之前,欧洲央行不能介入.此外,希腊的纾困计划仍存在疑虑,如何修改纾困计划也存在不确定性.

以下是年底前将对欧债危机将产生重大影响的事件和日期:

10月14日--国际货币基金组织(IMF)和世界银行东京年会

10月15日--葡萄牙政府向国会提交2013年预算草案,其中包括已经引发公众抗议的全面税率上调.

10月18日--西班牙政府标售公债

10月18/19日--欧盟政府首脑在布鲁塞尔举行峰会,虽然对西班牙和希腊给出果断决策还为时过早,但将会有大量讨论.欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)将公布详细检视经济和货币联盟的中期报告,报告将包括围绕银行业同盟、财政同盟以及更紧密融合的长期目标的指导方针.单一欧元区基金或预算也会进行讨论.

10月21日 - 西班牙加利西亚(Galicia)和巴斯克(Basques)自治区举行地区选举.西班牙已暗示,该国政府将推迟申请任何形式的援助,直到选举结果出炉.

10月24日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在德国下议院委员会作证,以消除立法者对欧洲央行可能无限量购买受困欧元区国家债券的担忧.德国央行已表示反对购债计划,但总理梅克尔支持该计划.

10月25/26日 - 欧盟(EU)/国际货币基金组织等三家国际贷款机构评估爱尔兰援助计划.预料没有什麽问题.

10月29日 - 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)和意大利总理蒙堤在马德里会晤.

10月29/31日 - 三天内共有200亿欧元西班牙债务到期,且将需要开展再融资.这对西班牙政府而言似乎是个胆战心惊的任务.

10月30日 - 意大利标售政府债券.

10月31日 - 葡萄牙议会就2013年预算案举行表决.

11月4/5 - 20国集团(G20)财长和央行总裁会议在墨西哥墨西哥城举行.

11月7日 - 欧盟执委会发表欧盟成员国经济预估报告(秋季版),包括分析受援国的最新进展.

11月8日 - 欧洲央行管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开新闻发布会.同日,西班牙将标售公债.

11月12日 - 欧元区财长齐聚布鲁塞尔举行会谈,欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行调查员对希腊的报告最终准备完毕,因此可能就希腊...甚至是西班牙的未来做出重大决定.

11月14日 - 葡萄牙最大工会CGTP举行大罢工.意大利政府标售公债.

11月15日 - 欧元区及大多数成员国的第三季国内生产总值(GDP)初值,届时将表明是否有任何经济复苏迹象.

11月22日 - 西班牙政府标债.

11月22/23日 - 欧盟领导人试图弥合成员国在2014-2020年长期支出计划上的严重分歧.预算案的净出资国德国、法国和英国希望将委员会的预算提议草案砍去1,000亿欧元,但在应该削减哪些部门的预算问题上看法不一.波兰、匈牙利和捷克等欧盟资金的主要受惠国则可能反对削减预算.目前有关欧元区个别预算案的讨论正取得进展.

11月25日 - 西班牙最具影响力的加泰罗尼亚自治区举行地区选举.

11月29日 - 意大利政府标售公债.

12月3日 - 欧元区财长会议在布鲁塞尔召开.

12月5日 - 爱尔兰公布2013年预算案.

12月6日 - 欧洲央行管理委员会会议,之後宣布利率决定并召开新闻发布会.

12月13日 - 西班牙政府标售公债.

12月13/14日 - 欧盟领导人在布鲁塞尔召开峰会.欧洲理事会主席范龙佩将提交有关经济和货币联盟的最终报告,其中包括单一银行业解决基金的详细计划,以及欧元区存款担保计划.

12月28日 - 意大利政府标售公债.

2013年1月 - 欧盟执委会希望看到欧洲央行下属单一银行业监管机构成立,但此期限看来太过激进,且已普遍受到质疑.(完)

--编译 李春喜/肖群英/许娜;审校 张明钧

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