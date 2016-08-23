德法意称欧洲必须在英国脱欧后继续前行

路透意大利加里波第号航母8月22日 - 欧元区大国领导人周一举行会谈，称欧洲须摒弃那些将自身的所有问题归咎于欧盟的民粹主义者。英国6月公投决定脱欧。

德国总理默克尔、法国总统奥朗德以及意大利总理伦齐在意大利文托泰内岛附近的加里波第号航母上举行会谈，三国领导人呼吁加强安全合作，并为年轻人提供更好的机会。

此次会议旨在为下月在布拉迪斯拉发举行的欧盟峰会奠定基础。

本次会谈是默克尔与其他欧洲政府首脑进行一周会议的开始，默克尔将出访四个国家，并接见另外八个国家的领导人。

“我们尊重英国的决定，但我们也希望表明其余27个成员国都指望有一个安全且繁盛的欧洲，”默克尔表示。

**分歧**

但三个国家对于如何带来繁荣的看法不一。

负债累累的意大利自1999年欧元问世以来经济几无增长，在严苛的欧盟预算规定问题上也频频产生冲突。伦齐和奥朗德都希望拥有更多灵活度以帮助提振经济。

德国则希望遵守规定，伦齐和默克尔均回避赤字上限问题。(完)