版本:
中国
债券 | 2012年 12月 31日 星期一 08:43 BJT

欧洲经济: ECB管委诺沃特尼对2013年持谨慎乐观态度

路透维也纳12月28日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示,鉴于决策者今年采取的应对欧元区经济危机的措施,对2013年持谨慎乐观态度.

诺沃特尼对启动帮助受困欧元区国家的永久性救助基金、推出欧洲央行统一监管银行业的框架、以及达成协议继续为希腊提供援助持欢迎态度.

"所有这些措施都很重要,让人对2013年走出危机抱有谨慎乐观的期待."诺沃特尼在声明中表示.

他的立场与德国财政部长朔伊布勒周四发表的评论相呼应.朔伊布勒当时接受一家报纸采访时称,债务危机最糟糕的时期似乎已经过去.

这两位官员均强调,欧元区各国有必要坚持实施严格的财政政策.

朔伊布勒表示,他乐观地认为,法国将加紧努力以防债务负担加重.

身兼奥地利央行总裁的诺沃特尼称,奥地利政府需降低公共债务水平.

诺沃特尼还表示,预计在经济回暖之际,奥地利通胀率在未来两年将降至2%下方.

朔伊布勒称,预计德国经济明年会适当扩张,受对欧元区以外的出口支撑.(完) (编译 王翔琼; 审校 程琳)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐