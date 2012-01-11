欧盟竞争力执委将阻止NYSE与德意志交易所合并案--FT

路透法兰克福1月10日电---金融时报(FT)网站周二报导称,欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚已告知德意志交易所DB1Gne.DE和纽约-泛欧交易所集团(NYSE)NYX.N,他打算阻止这两者90亿美元的合并案.

金融时报称,阿尔穆尼亚已告知两家公司,他计划阻止其创立全球最大的交易所集团.报导并未引述消息来源.

在被要求对报导发表评论时,欧盟执委会一发言人表示:"执委会将在2月9日前对这宗合并提案做出决定.在那之前,我们都不能置评,也不便证实或否认任何事."

金融时报引述两名参与者称,阿尔穆尼亚的专案小组已草拟了一份官方建议以驳回这宗交易,因认为那将使其在欧洲上市交易衍生品市场占居支配地位.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。