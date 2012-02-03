欧洲公债市场暂获喘息 但实体经济受创严重

路透马德里/布鲁塞尔2月2日电---西班牙和法国在周四的公债标售中获得喘息之机,凸显自欧洲央行去年12月向银行业提供大规模廉价资金以来,欧元区公债市场已有好转.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)预计,希腊政府与民间债权人或在周末前达成协议以削减希腊债务,不过另一位官员称与债权人的谈判"异常艰难".

惨淡的企业业绩表明,欧洲的"实体经济"正在愈加遭受欧元区主权债务危机的侵袭.本周稍早公布的数据显示,欧元区12月失业率创纪录高位.

尽管标准普尔上个月调降西班牙和法国信用评级,西班牙甚至被下调两个级距,但两国周四标债吸引了良好需求,借款成本明显下降.此前意大利公债标售结果亦不错.

德国DZ Bank利率策略师Michael Leister称,关於评级遭调降对初级和二级市场影响的所有担忧都是毫无根据的.

但欧元区债务危机令周四公布的企业财报面临沉重压力,德意志银行(DBKGn.DE)便录得第四季亏损,因其降低对实力最弱的欧元区国家曝险规模.

德意志银行年度财报显示,2011年将葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊和西班牙公债减持70%,部分原因是要降低主权债务风险,同时也是为了增加核心资本来满足欧盟更严格的监管要求.

即将卸任的执行长Josef Ackermann表示,民间债权人十分接近达成减少希腊债务的协议.协议能避免欧元区出现第一起无序违约.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在访问荷兰时表示,他预期本周末能达成协议.

欧元区财长下周一(2月6日)将召开特别会议解决希腊问题.

但欧元集团主席容克说,换债协商进展"极其艰难".

Ackermann敦促欧元区各央行在银行业减计约1,000亿欧元希腊债务之时,提供资金来填补希腊第二笔援金的缺口.希腊债务减计规模约为银行业所持债券净现值的70%.

"希腊民间部门参与计划(PSI)已接近得出化解方案.每个人都要有所贡献,"Ackermann说.

希腊政府表示,和国际债权人就新纾困案的磋商,大部分已完成,但在薪资、退休金及银行资本重组等议题上仍未达成协议.

浏览欧元区危机图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

**急迫性*

希腊在第一次纾困计划所承诺的收入目标或经济改革落空後,欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)组成的三巨头正在就二次纾困案的条件进行协商.

希腊正赶在下个月巨额债券到期前,就1,300亿欧元纾困资金与国际债权人完成谈判.银行业人士和官员曾表示,纾困案必须先拍板定案,之後与民间债券人的新债换旧债协议也可望宣布.

三巨头已要求要有新的举措,包括降低最低工资并减少假期奖金.

但这些要求在希腊遭遇阻力,官员们担心进一步节支恐加深已经惨不忍赌的衰退,并加重希腊人的负担.

政府发言人士Pantelis Kapsis对MEGA电视表示,还有三四个难点.

"讨论进展得非常艰难,"Kapsis表示,"一方面,有迅速重振经济竞争力的压力.我们表示显然有竞争力的问题.但另一方面,经济衰退的问题对希腊来说也是极为重要."

**冀望中国**

中国总理温家宝周四对媒体表示,中国正在考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.此番话使外界升起希望.

温家宝是在与德国总理默克尔举行的联合新闻发布会上作此表态的.不过温家宝未提及具体的金融方面的承诺.中国过去也曾做过类似的正面但不明确评论.

ESM是规模5,000亿欧元的永久性救助基金,预计7月上路,料取代暂时性的EFSF.後者已用来救助爱尔兰和葡萄牙,并将帮助第二套希腊纾困方案.

德意志银行第四季税前亏损3.51亿欧元(4.63亿美元),上年同期为获利7.07亿欧元.

摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)等同业第四季的交易和投资银行营收也同样迟滞,因欧债危机令客户避开资本市场且推迟交易.(完)