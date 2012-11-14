欧洲主权债重组并非负债国灵丹妙药--穆迪

路透纽约11月13日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二表示,债务重组後的国家通常会对债权国欠债更多,而不是更少,因经济受挫,银行元气大伤,这将加大负面影响.其认为希腊未来将面临更多痛苦.

"我们基本上认为希腊的经历并非独一无二,"穆迪信贷政策部门的分析师Elena Duggar称.

她并说,"约有一半的主权债重组後,债务水平实际上是较一年前升高的.另有20%只是微幅降低."

穆迪在一份关於1997年至2012年主权债违约的报告中称,这种情况的发生有几个原因.第一,那些债务交易通常是延长到期日或降低票息支付,但不一定减记本金.

如果一个贷款人被迫接受对一项投资的减记,实质上应是接受低於持有资产的面值.

另一个原因是,最开始导致债务重组的那些压力通常还存在,包括经济萎缩和银行业务收缩等.

该报告并称,最後一个原因是,在很多情况下,本币走软意味着外币计价的债务水平相对国内经济而言增加了.

穆迪认为,主权债重组可能有助於流动性,但"通常无法对偿付能力带来缓解作用."

Duggar强调,重组的确有作用,但"无法免除得继续进行财政调整以及努力恢复经济增长的必要."(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

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