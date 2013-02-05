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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 11:33 BJT

欧洲金融: 政治问题推高意大利和西班牙收益率--OECD秘书长

路透首尔2月5日 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周二表示,意大利和西班牙的政治不稳已导致近来长期公债收益率(殖利率)企稳的形势出现"不幸的逆转".

葛利亚在首尔的一个会议上表示,相关震荡源于与基本面无关的因素,但受到与意大利选举和西班牙腐败丑闻相关的不确定性的影响.

他并称,采取宏观审慎的措施防范资本流入的"侵袭",这种想法现在更加为人所接受.(完) (编译 丁琦; 审校 高琦)
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