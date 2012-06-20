欧洲拒绝G20提出快速解决欧债危机的要求

6月18日，美国总部奥巴马（左）和德国总理默克尔在G20峰会领导人合影期间交谈。 REUTERS/Andres Stapff

* G20领袖试图令市场相信,他们有能力应对危机

* 迹象显示欧洲将全面整顿银行业

* 奥巴马称全球成长系于欧洲

* G20公报强调成长及就业的重要性

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月19日电--欧洲领导人在全球领袖峰会中拒绝拿出快速的新措施对抗欧债危机,并承诺将加紧一项以更紧密的经济整合为宗旨的长期计划,希望能藉此平息市场的不安.

欧洲国家对20国集团(G20)暗示,他们正考虑迈向整合欧洲银行业的具体措施,此为美国及其他国家寻求的重大改革之一,以终结高负债国家沦入拯救银行破产的宿命,因为这只会让政府背上更沉重的债务.

G20为期两天的峰会在周二结束,会议进行期间,金融市场气氛亦高度紧张.

西班牙长期公债收益率徘徊在7%以上的危险水平,围绕着西班牙可能需要国际性全面纾困的风险日益升高.

法国总统奥朗德表示,他与德国总理默克尔决心,欧洲会找出自己的解决方法.

"默克尔与我深知,欧洲必须自己有所回应,"他在G20会议的间隙对记者说."那绝不是外界强加于我们的方法."

"即便国际货币基金(IMF)已对某些国家伸出援手,如同我们所见的希腊,但IMF对欧元区危机也仅止于旁观,"他说.

**呼吁出台时间表**

G20领袖和IMF已敦促欧洲向高负债欧元区成员国提供更多支持,并拟定一份构建欧洲金融、财政和政治联盟的明确时间表,他们将这些举措视作拯救欧洲货币联盟的关键.

迫于金融市场和焦急的全球领袖的压力,欧洲周一同意首先采取行动迈向欧洲联邦银行体系.

路透获得的G20公报草案显示,欧洲承诺考虑采取具体步骤迈向"进一步整合的金融架构",包括统一银行业监管,应对破产银行的解决方案和为银行储户提供担保等.这些举措将有助於打破政府债务与银行业问题之间的关联.

欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)强调了欧洲早先的承诺,即在6月份启动该进程并在12月前完成.将於6月28-29日举行的欧盟峰会将磋商下一步骤.

"我将提议为深化欧洲经济暨货币联盟添砖加瓦,由此我们能向世界其他地区及金融市场展示:欧元和欧元区计划不可逆转,我们希望进一步深化并提供一个强有力的政策框架,"范龙佩在在线视频中表示.

加拿大总理哈珀对欧洲进一步施压."未来一周及今後的重要事项和我们正在关注的是,欧洲会采取合作协调的行动切实推动这些事情发生,"他说.

有报导称,G20峰会已讨论可能动用欧洲援助基金购买欧元区受困成员国的债券,一位德国政府官员对此予以否认.而一位意大利政府部长周一在布鲁塞尔提出了这种可能性.

一位美国高官承认,将要等到6月底的欧盟峰会,欧洲方面才会有大胆行动.

"不过,我们的确期望洛斯科沃斯会议上能够绘出清晰方向.欧洲领导人承诺尽一切必要的措施来维护其货币联盟."美国财政部负责国际事务的副部长Lael Brainard表示.

她说,目前正在讨论四个方面的问题:希腊进行改革以留在欧元区、构建更为紧密的财政联盟、(为市场提供)有效和可信的金融支持以减轻西班牙和意大利借贷成本压力、以及欧洲政策从撙节措施到同时支持经济成长的转变.

一位欧盟官员表示,针对建立银行业联盟料能很快展开行动,但欧洲财政联盟的愿景则需要更长时间来实现,这要经历激烈的政治讨论."罗马不是一天建成的."这位官员称.(完)

--编译 肖群英/李婷仪/洪曦;审校 徐文焰

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