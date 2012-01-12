分析：美国战略调整关注亚洲 欧洲面临国防挑战

焦点：去年全球银行债券交易自2012年来首增 英退及特朗普助推--调查
路透伦敦2月23日 - 周四公布的一项调查显示，2016年全球主要银行的债券交易收入自2012年以来首次上升，得益于英国人投票离开欧盟和特朗普赢得美国总统大选后债市交易活动增加。
路透伦敦1月10日电（记者 Peter Apps）---欧盟可能以军事巨人的面目示人，至少表面上看是如此。欧盟各国拥有的军人数量超过美国，总体国防支出也压倒俄罗斯和中国。
但随着美国从欧洲撤军并重新关注亚洲，陷入金融危机的欧洲国家面临可悲的现实，即他们的真正军事力量已经变得不堪一击。
北约（NATO）去年在英国和法国领导下对利比亚发动战争，吹响了欧洲开始承担保护自己後院职责的号角。但真实情况是，那场战争更多依赖的是美国的军事、技术、情报和後勤支持，而欧洲国家甚至都不能提供充足的自用军需品。
据一位安全消息人士透露，在公开轰炸利比亚的那段日子，所发射的100多枚巡航导弹中只有两枚是欧洲的，而且还是产自美国的战斧（Tomahawks）导弹。
对华盛顿的战略家来说，他们注重的是削减约5,000亿美元国防预算的必要性，而欧洲不会对美国构成威胁，甚至都没有机会成为威胁。美国上周宣布调整战略重心，让这一点变得更加明确。
欧美战略利益分歧加大
在美国对阿富汗战争中，一些欧洲国家曾象征性的出兵援助。但若发生任何针对中国、伊朗或朝鲜的冲突，这些国家可能无法提供有用的帮助。
在这个被一些人称为"亚洲世纪"的年代，即使是美国和其20世纪大西洋盟友--英国那样的"特殊关系"，看起来也不那麽牢靠。
欧洲防务局（EDA）前主管惠特尼（Nick Witney）称，"美国新的战略凸显欧美战略利益分歧加大。"
美国并不是刚刚从欧洲撤军。冷战期间，美国驻扎欧洲的军力约40万。现在仅剩8万左右，且有分析人士预测未来数年还会减半。
克林顿政府时期在国家安全委员会负责欧洲事务、现在对外关系委员会任高职的库普坎（Charles Kupchan）称，"这并不是说美国在欧洲存在的灯火会完全熄灭。"
但他补充说，"整体情况是，欧洲将需要开始更多的管理自己的防务，他们不能像以前一样依靠美国的帮助。"
欧洲安全威胁锐减
根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute），2010年欧洲整体国防支出下降2.8%，2011年的降幅预计也大致如此。
但欧洲国防薄弱明显不只是财力、甚至人员的问题。批评人士指出，问题是欧洲以几乎一无是处的方式使用这些财力和人员。
库普坎称，"（欧洲）明显一直需要做的是，在安全事务上采取更集中的方式。但现实是欧洲国家采取了截然相反的方式。"
在美国撤军和欧洲质疑其军事未来的背後，隐藏着一个简单的事实，即欧洲面临的安全威胁比以往任何时候都要少。
东欧国家可能对美国撤军感到紧张，他们仍担心曾经的霸主俄罗斯。但战略人士认为俄罗斯除了威胁切断冬季油气供应外，几乎不能构成其他任何威胁。
如果未来十年以军力不断增强及亚洲冲突为特点，那麽也很难看到欧洲在其中扮演重要角色。
德哥尔摩国际和平研究所的弗里曼（Sam Perlo-Freeman）称，"美国重新关注亚洲，可能对欧洲构成挑战，但同时也提供了机会，让我们认真考虑自己到底要什麽。"（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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