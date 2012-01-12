分析：美国战略调整关注亚洲 欧洲面临国防挑战

路透伦敦1月10日电（记者 Peter Apps）---欧盟可能以军事巨人的面目示人，至少表面上看是如此。欧盟各国拥有的军人数量超过美国，总体国防支出也压倒俄罗斯和中国。

但随着美国从欧洲撤军并重新关注亚洲，陷入金融危机的欧洲国家面临可悲的现实，即他们的真正军事力量已经变得不堪一击。

北约（NATO）去年在英国和法国领导下对利比亚发动战争，吹响了欧洲开始承担保护自己後院职责的号角。但真实情况是，那场战争更多依赖的是美国的军事、技术、情报和後勤支持，而欧洲国家甚至都不能提供充足的自用军需品。

据一位安全消息人士透露，在公开轰炸利比亚的那段日子，所发射的100多枚巡航导弹中只有两枚是欧洲的，而且还是产自美国的战斧（Tomahawks）导弹。

对华盛顿的战略家来说，他们注重的是削减约5,000亿美元国防预算的必要性，而欧洲不会对美国构成威胁，甚至都没有机会成为威胁。美国上周宣布调整战略重心，让这一点变得更加明确。

欧美战略利益分歧加大

在美国对阿富汗战争中，一些欧洲国家曾象征性的出兵援助。但若发生任何针对中国、伊朗或朝鲜的冲突，这些国家可能无法提供有用的帮助。

在这个被一些人称为"亚洲世纪"的年代，即使是美国和其20世纪大西洋盟友--英国那样的"特殊关系"，看起来也不那麽牢靠。

欧洲防务局（EDA）前主管惠特尼（Nick Witney）称，"美国新的战略凸显欧美战略利益分歧加大。"

美国并不是刚刚从欧洲撤军。冷战期间，美国驻扎欧洲的军力约40万。现在仅剩8万左右，且有分析人士预测未来数年还会减半。

克林顿政府时期在国家安全委员会负责欧洲事务、现在对外关系委员会任高职的库普坎（Charles Kupchan）称，"这并不是说美国在欧洲存在的灯火会完全熄灭。"

但他补充说，"整体情况是，欧洲将需要开始更多的管理自己的防务，他们不能像以前一样依靠美国的帮助。"

欧洲安全威胁锐减

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute），2010年欧洲整体国防支出下降2.8%，2011年的降幅预计也大致如此。

但欧洲国防薄弱明显不只是财力、甚至人员的问题。批评人士指出，问题是欧洲以几乎一无是处的方式使用这些财力和人员。

库普坎称，"（欧洲）明显一直需要做的是，在安全事务上采取更集中的方式。但现实是欧洲国家采取了截然相反的方式。"

在美国撤军和欧洲质疑其军事未来的背後，隐藏着一个简单的事实，即欧洲面临的安全威胁比以往任何时候都要少。

东欧国家可能对美国撤军感到紧张，他们仍担心曾经的霸主俄罗斯。但战略人士认为俄罗斯除了威胁切断冬季油气供应外，几乎不能构成其他任何威胁。

如果未来十年以军力不断增强及亚洲冲突为特点，那麽也很难看到欧洲在其中扮演重要角色。

德哥尔摩国际和平研究所的弗里曼（Sam Perlo-Freeman）称，"美国重新关注亚洲，可能对欧洲构成挑战，但同时也提供了机会，让我们认真考虑自己到底要什麽。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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