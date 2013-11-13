欧洲通缩威胁来袭 或将逆转大轮动趋势

特写：大中华地区今年首季联贷骤降 因并购交易减少
路透4月3日 - 今年第一季大中华地区银团贷款额同比骤减46%，降至351亿美元，上年同期为647亿美元，因中国景气持续放缓，且监管限制导致并购活动清淡。
路透伦敦11月13日 -欧元区所面临的通货紧缩威胁，有可能逆转2013年的一个主要投资趋势，刺激资金撤出股市，转进公债及现金。
欧洲离负通胀率还有一段距离，遑论类似日本的恶性通缩循环--在恶性通缩循环情况下，物价下跌会导致需求减弱，造成企业减薪，引发物价进一步下跌，这是决策官员最大恶梦。
但欧洲的警示灯已经亮起，欧元区10月通胀率大跌，促使央行决定降息。
今年将资金撤离债市的“大轮动”行情，已把许多股市推升至数年高位甚至纪录高点，也在房地产及其他相对高收益的资产点燃一波涨势。
但在通胀疲软或甚至物价下滑的环境下，这种操作策略可能会赔钱。
“如果经济增速比目前更低，紧接着将出现通缩。这将提高固定收益资产相对于股票的吸引力，”摩根大通资产配置主管JanLoeys指出。
股市肯定有回落的可能。美股标准普尔500指数.SPX及道琼工业指数.DJI最近几周都已触及纪录高位。德股DAX指数.GDAXI爬到五年高点，日股日经指数.N225今年已经大涨37%。
“大轮动”一词由美银美林提出，根据美银美林资料，全球股票基金今年已吸引2,310亿美元资金涌入。债券基金只有160亿美元，过去14个星期之中，有12周是呈资金净流出。
再回头谈谈通胀下滑。欧元区10月通胀率下跌到只剩0.7%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准。欧洲央行因此将指标利率腰斩，调降至0.25%的纪录新低。
如果通胀率进一步下跌，欧洲央行有可能再度行动。这使得欧洲央行政策走向可能与美国联邦储备委员会(美联储/FED)相左。多数观察人士认为，未来几个月美联储将展开刺激措施退场进程。
**金融股堪忧**
光是通缩这项因素，并未被视为绝对不利股市，如果经济能够温和成长，股市仍然能够上涨。
但在通缩环境下，金融股通常表现滞后，因为通缩会加重借款户的实质债务负担，造成不良贷款增加，而短期与长期利率的差距缩小，则压缩银行的净利差。
“一旦通缩心理开始在欧洲蔓延，你就必须重新思索‘风险’资产与‘非风险’资产的关系，”瑞银财富管理英国首席投资策略师BillO'Neill指出。
“市场将聚焦于像公债这样提供保证名目收益的资产。你也会留意股票的风险，特别是金融股。”
投资人或许已经担心这些风险。欧洲金融股.SX7P这个月已下跌1.5%，是欧洲表现最差的类股。
许多欧洲银行正在缩小资产负债表，以适应新监管规定对风险及资本的严格要求，同时也是因为欧洲经济疲软且失业高企，导致贷款需求大幅萎缩。
银行业去杠杆化所带来的通缩压力十分强大。随着银行减少放贷，信用创造的速度放慢，支出亦然。摩根士丹利估计，过去一年欧洲银行的资产已经减少3兆(万亿)欧元，光是今年第二季就减少1兆欧元。
假设通缩问题只局限于欧元区，如果金融股是最需要担心的类股，那么欧元区的绩优出口股或许就是条件最优的类股。
“一切都在于定价能力，”英杰华跨资产团队基金经理人NickSamouilhan指出。“但股市应该不是你会想碰的地方，”他称。
较受青睐的投资产品将以现金或公债为主。
在低通胀或通缩时期，现金和公债是相对“安全”资产，能为投资人保本，并确保固定的收益。
在这个领域中，收益较高的“二线”欧元区公债，例如西班牙及意大利公债，或许是最佳选择，因为投资人已经几乎完全排除违约的风险。(完)
(编译 蔡美珍；审校 隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月3日 - 今年第一季大中华地区银团贷款额同比骤减46%，降至351亿美元，上年同期为647亿美元，因中国景气持续放缓，且监管限制导致并购活动清淡。
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
路透伦敦3月31日 - 前沿股市指数即将失去其最大和流动性最高的两个市场--巴基斯坦和阿根廷，这一变化可能会让投资者更加清醒地看待近年来投资流动停滞的这一资产类别。