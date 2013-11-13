欧洲通缩威胁来袭 或将逆转大轮动趋势

路透伦敦11月13日 -欧元区所面临的通货紧缩威胁，有可能逆转2013年的一个主要投资趋势，刺激资金撤出股市，转进公债及现金。

欧洲离负通胀率还有一段距离，遑论类似日本的恶性通缩循环--在恶性通缩循环情况下，物价下跌会导致需求减弱，造成企业减薪，引发物价进一步下跌，这是决策官员最大恶梦。

但欧洲的警示灯已经亮起，欧元区10月通胀率大跌，促使央行决定降息。

今年将资金撤离债市的“大轮动”行情，已把许多股市推升至数年高位甚至纪录高点，也在房地产及其他相对高收益的资产点燃一波涨势。

但在通胀疲软或甚至物价下滑的环境下，这种操作策略可能会赔钱。

“如果经济增速比目前更低，紧接着将出现通缩。这将提高固定收益资产相对于股票的吸引力，”摩根大通资产配置主管JanLoeys指出。

股市肯定有回落的可能。美股标准普尔500指数.SPX及道琼工业指数.DJI最近几周都已触及纪录高位。德股DAX指数.GDAXI爬到五年高点，日股日经指数.N225今年已经大涨37%。

“大轮动”一词由美银美林提出，根据美银美林资料，全球股票基金今年已吸引2,310亿美元资金涌入。债券基金只有160亿美元，过去14个星期之中，有12周是呈资金净流出。

再回头谈谈通胀下滑。欧元区10月通胀率下跌到只剩0.7%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准。欧洲央行因此将指标利率腰斩，调降至0.25%的纪录新低。

如果通胀率进一步下跌，欧洲央行有可能再度行动。这使得欧洲央行政策走向可能与美国联邦储备委员会(美联储/FED)相左。多数观察人士认为，未来几个月美联储将展开刺激措施退场进程。

**金融股堪忧**

光是通缩这项因素，并未被视为绝对不利股市，如果经济能够温和成长，股市仍然能够上涨。

但在通缩环境下，金融股通常表现滞后，因为通缩会加重借款户的实质债务负担，造成不良贷款增加，而短期与长期利率的差距缩小，则压缩银行的净利差。

“一旦通缩心理开始在欧洲蔓延，你就必须重新思索‘风险’资产与‘非风险’资产的关系，”瑞银财富管理英国首席投资策略师BillO'Neill指出。

“市场将聚焦于像公债这样提供保证名目收益的资产。你也会留意股票的风险，特别是金融股。”

投资人或许已经担心这些风险。欧洲金融股.SX7P这个月已下跌1.5%，是欧洲表现最差的类股。

许多欧洲银行正在缩小资产负债表，以适应新监管规定对风险及资本的严格要求，同时也是因为欧洲经济疲软且失业高企，导致贷款需求大幅萎缩。

银行业去杠杆化所带来的通缩压力十分强大。随着银行减少放贷，信用创造的速度放慢，支出亦然。摩根士丹利估计，过去一年欧洲银行的资产已经减少3兆(万亿)欧元，光是今年第二季就减少1兆欧元。

假设通缩问题只局限于欧元区，如果金融股是最需要担心的类股，那么欧元区的绩优出口股或许就是条件最优的类股。

“一切都在于定价能力，”英杰华跨资产团队基金经理人NickSamouilhan指出。“但股市应该不是你会想碰的地方，”他称。

较受青睐的投资产品将以现金或公债为主。

在低通胀或通缩时期，现金和公债是相对“安全”资产，能为投资人保本，并确保固定的收益。

在这个领域中，收益较高的“二线”欧元区公债，例如西班牙及意大利公债，或许是最佳选择，因为投资人已经几乎完全排除违约的风险。(完)

(编译 蔡美珍；审校 隋芬)

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