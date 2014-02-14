欧洲出现日本式通缩的风险上升 情势不容忽视

路透伦敦2月13日 -越来越多的知名经济分析师认为，欧元区陷入日本式通缩的风险不断上升。日本经济与金融从1990年代中期开始陷入长达20年的萎靡状态。

但决策者的普遍看法却相反，他们坚称不存在通缩威胁。金融市场也没有消化通缩预期，或者为此结局早做准备。

巴克莱在其年度“Equity Gilt Study”研究报告中对日本与欧元区情况进行了对比，结论是欧元区物价长期下滑的风险“很大”。

摩根大通的分析师较为乐观，但他们在周四的一份研究报告中写道，鉴于日本的经历，“如果这件事真的发生，无人会感到意外。”

欧元区各处的物价都在迅速下滑，最新数据显示欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)仅较上年同期增长0.7%，远低于欧洲央行设定的“低于、但接近2%”的通胀目标，在发达市场中最低，且自约两年前的3%水准快速放缓。

通货紧缩会使消费者推迟支出、企业延缓投资，因预期价格将进一步走低。这将放慢经济成长，推高失业的压力；也会增加债务人的实质债务负担，无论是消费者、企业或政府都一样。

欧洲领导人坚称通缩的威胁仍低。欧洲央行总裁德拉吉上周指出，“存在通缩吗？答案是‘没有’。”

德国财政部长朔伊布勒本周对路透表示，“欧洲没有通缩的危险。”

但在资产价格下降、房价和土地价格下跌、汇率走强拖累价格、财政政策偏紧和银行放贷萎缩等方面，日本和欧元区有相似之处。

巴克莱说，通缩可能提升欧元，损及股市，且对于区内二线国家债务可持续性“非常不利”。

欧元区防范通缩的努力处于非常早期的阶段，而日本花费了20年的时间才战胜通缩。日本消费者物价上涨速度如今是欧元区的两倍。

“推动日本陷入通缩的初期因素今天在欧元区差不多全都存在，”巴克莱说。

“整个地区都陷入通缩期的风险很高，肯定超过目前金融市场所反映的程度，也高于欧元区决策者公开承认的程度，”其补充称。

摩根大通的报告则指出，2014年欧元区的经济环境和20年前的日本大不相同。

但可引以为鉴的教训是：经济可能在决策者及民间部门未察觉到的情况下落入通缩；控制良好的通胀预期或温和的经济成长不尽然能阻止通缩；央行应该宁求稳当，寻求较宽松而非看似适切的政策。

“我们尤其担心欧洲央行不愿设定与整体宏观情势一致的政策立场，”其在周四的研究报告中表示。

欧洲央行上周维持利率在纪录低位0.25%不变，且未推出提供银行低廉贷款等其他政策举措。(完)

(编译/审校 张涛/张若琪/李爽/戴素萍/龚芳)

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