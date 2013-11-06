独家：欧央行延长银行业评估数据提交的首个时间期限

路透伦敦/维也纳11月5日 -欧洲央行已决定延后银行业提交数据的第一个截止期限，这些数据将用于欧元区银行业评估，此前部分银行表示没有足够时间来满足提交要求。

欧洲央行正在推行欧洲银行业的全面检视工作，以便在长达五年的危机后消除疑虑并找出其中的薄弱环节，但此次延期突显出这项工作面临的挑战。该央行将在2014年底成为银行业的监督机构。

风险评估是这项检视工作的第一步。欧洲央行表示，相关银行提交数据的时间期限延长到11月29日。三位欧洲银行业消息人士对路透表示，央行原先确定的截止期限是11月中旬。

欧洲央行表示，在测试工作的整体时间表方面不会作出妥协，但有几名银行和监管机构人士私下警告称，这个时间表将难以遵照执行。

“对多数人来说，初步数据的提交要求简直是场噩梦，”一位了解几家银行情况的国际咨询公司银行家说。“这是一项非常复杂的工作。”

消息人士称，数据涵盖流动性和融资指标。欧元区128家大型银行集团都须通过所在成员国的监管机构提交数据，包括德意志银行(DBKGn.DE)、西班牙国际银行(SAN.MC)和法国兴业银行(SOGN.PA)。目前还不清楚，哪些银行被给予了更多时间。

欧洲央行的一位发言人证实，有些国家的监管机构可以“稍微延长”收集第一批数据的截止期限，以“确保所收集到的数据具有最高质量”。

“这不是普遍延期，只适用于那些监管机构收集数据时存在困难和问题的情况，”她补充说。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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