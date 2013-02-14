欧元汇率: 没有必要立刻针对汇率采取行动--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳2月13日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼接受报纸采访时表示,认为无需现在就针对汇率采取行动,并重申欧洲央行未针对欧元汇率设定目标水准.

当被报纸Salzburger Nachrichten问到欧元升值问题时,诺沃特尼称其认为没有谈论"货币战争"的必要,并表示目前汇率仍处于历史交投区间内.

"它们是经济事件中比较敏感的因素,所以加以关注是有道理的.不过我认为无需立即采取行动..."

"但如果形势愈演愈烈,那么就应当谈论(采取行动)了."他在周四刊发的专访中称.

诺沃特尼表示,欧元汇率只与维持物价稳定有关.

"具体说来,就是(欧元)升值时会在多大程度上引发通缩倾向.目前我并未看到这种倾向."他说,并称目前亦无迹象表明欧元区面临通胀威胁.

当被问及央行干预市场是否没有必要时,他说:"历史经验告诉我们,有效的举措必须由各方联手实施.但我认为眼下既没有理由,也没有必要."

诺沃特尼指出,有关欧元区可能解体的担忧消散后,市场目前预期欧元区将恢复稳定.

但他补充道:"一些银行仍存在问题,还需要公共部门的支持.总会有个别国家突然冒出这样那样的问题来,比如说塞浦路斯."